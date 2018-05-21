﻿ Серию видеороликов к 100-летию пограничной службы Беларуси выпустил Госпогранкомитет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серию видеороликов к 100-летию пограничной службы Беларуси выпустил Госпогранкомитет

22.05.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Серию видеороликов к 100-летию пограничной службы Беларуси выпустил Госпогранкомитет
К 100-летнему юбилею пограничной службы Республики Беларусь Госпогранкомитет анонсировал серию видеороликов социальной направленности. В главных ролях – реальные пограничники, которые рассказывают о специфике своей службы, сообщает сайт Госпогранкомитета. 

Творческая группа через видеоистории сотрудников пограничной службы от первых лиц – контролёра пункта пропуска, авиатора и кинолога заставы, командира пограничного катера, военнослужащего пограничного спецназа – создала собирательные образы современных стражей белорусской границы.

Съёмки проходили на участках сухопутной и речной границ Сморгонской и Гомельской пограничных групп, Национального аэропорта «Минск». Чтобы показать особенности службы сотрудников спецподразделения, в ходе постановочных съёмок были воссозданы реальные условия задержания преступников с применением оружия и спецсредств.

Исторические этапы развития отражены в имиджевом социальном видеоролике «100 лет пограничной службе». Воссоздание исторических боёв происходило на территории военно-исторической экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, расположенной в н.п. Станьково Дзержинского района.

Видео с youtube-канала ГПК.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> К 100-летнему юбилею пограничной службы Республики Беларусь Госпогранкомитет анонсировал серию видеороликов социальной направленности. В главных ролях –...
 
Новости дня
Новости общества
 
Инспектор по Минской области провел прием граждан в Старых Дорогах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика