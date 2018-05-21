Серию видеороликов к 100-летию пограничной службы Беларуси выпустил Госпогранкомитет



К 100-летнему юбилею пограничной службы Республики Беларусь Госпогранкомитет анонсировал серию видеороликов социальной направленности. В главных ролях – реальные пограничники, которые рассказывают о специфике своей службы, сообщает сайт Госпогранкомитета.

Творческая группа через видеоистории сотрудников пограничной службы от первых лиц – контролёра пункта пропуска, авиатора и кинолога заставы, командира пограничного катера, военнослужащего пограничного спецназа – создала собирательные образы современных стражей белорусской границы.

Съёмки проходили на участках сухопутной и речной границ Сморгонской и Гомельской пограничных групп, Национального аэропорта «Минск». Чтобы показать особенности службы сотрудников спецподразделения, в ходе постановочных съёмок были воссозданы реальные условия задержания преступников с применением оружия и спецсредств.

Исторические этапы развития отражены в имиджевом социальном видеоролике «100 лет пограничной службе». Воссоздание исторических боёв происходило на территории военно-исторической экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, расположенной в н.п. Станьково Дзержинского района.