Ситуация на рынке труда стала стабильно улучшаться - Костевич

Ирина Костевич. Фото из архива

22 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ситуация на рынке труда стала стабильно улучшаться. Об этом сообщила сегодня в Витебске министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на семинаре по вопросам организации работы по реализации декрета №1 "О содействии занятости", передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом ситуация на рынке труда на протяжении 2017 и истекшего периода 2018 года улучшается. Замедляются темпы снижения числа занятого населения в экономике. Информация по четырем месяцам нынешнего года будет к концу текущей недели, но даже цифры за январь-март свидетельствуют, что темп снижения составил 99,7% к соответствующему уровню прошлого года. При этом в стране уже есть два региона, в которых этот показатель превышает 100%. Это Минск и Минская область (100,8% и 100,1% соответственно)", - подчеркнула Ирина Костевич.

По ее словам, это результат совместных усилий Минтруда и соцзащиты с областными ведомствами. Кроме того, большое влияние оказало улучшение экономической ситуации в стране.

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