"Ждет интересная работа". Чем займутся бывшие ректоры ведущих вузов, которых сменил Лукашенко

Александр Лукашенко сменил руководителей нескольких вузов. Новые ректоры будут в том числе в БГУИРе и Академии управления при президенте.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

БГУИР — один из топовых университетов страны. С 2000-го года его ректором был Михаил Батура, доктор технических наук, профессор, академик Международной академии наук высшей школы, заслуженный работник образования Беларуси.

Михаил Павлович Батура — известный ученый в области системного анализа, управления и обработки информации в технических и организационных системах.

Как сообщается на сайте БГУИРа , в 2003 году он защитил докторскую диссертацию. Михаил Батура разработал основы теории статистической динамики сложных нелинейных систем, методы и методики автоматизированного проектирования дискретных систем с фазовым управлением с учетом их нелинейных характеристик. С 2005 года он является членом наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Проректор по учебной работе университета Борис Никульшин рассказывает, что Михаил Павлович — профессионал своего дела.

— Он работал ректором с 2000-го года, очень много сделал для университета, очень много, — отмечает он.

По словам собеседника, в университете только сегодня узнали о назначении нового ректора и сейчас все созваниваются друг с другом и делятся этой новостью.

Новым ректором стал Вадим Богуш. До этого он работал первым заместителем министра образования. Вадим Анатольевич окончил БГУИР, защитил здесь кандидатскую и докторскую. О нем в вузе хорошо отзываются и называют достойным кандидатом.

— Просто так у нас докторскую не защищают, — сказал Борис Никульшин.

Михаил Батура в комментарии TUT.BY отметил, что продолжит работать в родном университете главным научным сотрудником.

— По совместительству с ректорской должностью я работал на полставки главным научным сотрудником. Этим и буду заниматься пока, а потом еще шире взгляну вокруг, — по-философски ответил он.

По поводу изменений в своей жизни от сказал, что «все идет вперед, на месте ничто не стоит».

— Это совместное решение, так что все нормально, — отметил он.

Интересно, что чиновники системы образования не впервые становятся ректорами вузов. Например, недавно директором Института бизнеса БГУ стал бывший министр образования историк Петр Бригадин.

Ранее Юрий Миксюк возглавил Республиканский институт контроля знаний. До этого он был ректором Частного института управления и предпринимательства, а еще раньше руководил управлением высшего и среднего специального образования Министерства образования.

Также 21 мая новый ректор назначен в Академии управления при президенте. Им стал Геннадий Пальчик. Ранее он был председателем Высшей аттестационной комиссии. По образованию он физик, окончил Белорусский государственный университет. Работал сотрудником физического факультета БГУ, заместителем директора по научной работе, директором лицея БГУ, директором Национального института образования Министерства образования.

До него Академию возглавлял был Марат Жилинский. Он работал ректором с 2014 года. По образованию он учитель истории и социально-политических дисциплин, окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Также он был депутатом Палаты представителей Национального собрания.

В пресс-центре Академии управления при президенте рассказали, что сейчас в планах у Марата Жилинского написание докторской диссертации, также «его ждет новая интересная работа». Какая именно, не сообщили.

Стоит отметить, что за последнее время сменились ректоры не только нескольких вузов, но и деканов факультетов БГУ. Свою должность оставил профессор Михаил Ковалев, который руководил экономическим факультетом БГУ 19 лет. А 14 апреля покинул должность директора Института журналистики БГУ Сергей Дубовик. Он возглавлял институт с 2005 года.