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В столице начался первый конкурсный день чемпионата WorldSkills Belarus

22.05.2018 15:23 — Новости Общества | БT  
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Победители финала республиканского конкурса представят нашу страну на международном турнире. Он пройдет в следующем году в Казани.  
 
 
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