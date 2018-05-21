|
В столице начался первый конкурсный день чемпионата WorldSkills Belarus
22.05.2018 15:23 — Новости Общества | БT
Победители финала республиканского конкурса представят нашу страну на международном турнире. Он пройдет в следующем году в Казани.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 300 человек соревнуются в 37 дисциплинах. Традиционно на специальной рабочей олимпиаде широко представлена и Минская область. Ученики профессиональных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)