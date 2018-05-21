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Представители власти по-прежнему готовы выслушать граждан во время прямых телефонных линий
22.05.2018 15:21 — Новости Общества | БT
Пройдут они и в эту субботу, двадцать шестого мая, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.
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Пройдут они и в эту субботу, двадцать шестого мая, в Минском городском и областном исполнительных комитетах. В столице с девяти до двенадцати часов на вопросы...
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