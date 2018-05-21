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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Партизанском проспекте в Минске
22.05.2018 15:12 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 мая. Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Партизанском проспекте в столице утром 22 мая.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Марина Дранькова, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По данным следствия, 22 мая около 8.20 в микрорайоне Шабаны в Минске произошло столкновение автомобилей "МАЗ" и "Ниссан". Легковая машина выезжала на Партизанский проспект с проезда к дому № 182, грузовик двигался по проспекту в сторону улицы Селицкого.
В результате ДТП водитель "Ниссана" от полученных телесных повреждений скончался на месте. 21-летний водитель грузового автомобиля не пострадал.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 22 мая. Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Партизанском проспекте в столице утром 22 мая. Как сообщила...
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