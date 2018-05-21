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При проверке по факту гибели в водоеме малолетнего ребенка прокуратура выявила нарушения в действиях госорганов

22.05.2018 14:13 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 мая. Прокуратура Гродненской области провела проверку по факту утопления малолетнего ребенка в Новогрудском районе.

Напомним, днем 7 мая в милицию обратилась жительница деревни Ятра Новогрудского района, которая рассказала, что около 15 часов ее дочь 2016 года рождения вышла из дома поиграть с собакой и пропала. В ходе поисковых мероприятий с привлечением дополнительных сил Новогрудского РОВД тело девочки было обнаружено в полукилометре от дома в неглубокой речке Ятранка, имеющей сильное течение. Тогда сообщалось, что семья в целом характеризуется положительно. Мать девочки в момент ее выхода на улицу занималась по хозяйству и приглядывала еще за одним ребенком, родившимся менее месяца назад.

Прокуратура Гродненской области по данному факту провела проверку и выявила серьезные упущения в организации работы государственных органов Новогрудского района по обеспечению безопасной жизнедеятельности детей.

Как сообщает Генеральная прокуратура, жилой дом, в котором проживает семья погибшей девочки, расположен вблизи реки, где произошло ЧП, он не огорожен. Отец ребенка ранее судим, официально не трудоустроен. В зарегистрированном браке родители ребенка не состоят.

Валевский сельисполком, организации здравоохранения, отдел внутренних дел еще с 2016 года выявляли факты, потенциально угрожавшие благополучию несовершеннолетней (противоправное поведение отца, нарушения правил противопожарной безопасности, антисанитарное содержание придомовой территории). "Субъекты профилактики тогда не дали надлежащей оценки ситуации в семье, не поставили в известность комиссию по делам несовершеннолетних, не информировали органы опеки и попечительства о необходимости изучения положения ребенка", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Врач-педиатр и медицинская сестра должны были осматривать ребенка ежемесячно, однако медработники не соблюдали схему диспансерного наблюдения детей до первого года жизни. С декабря 2016 года медосмотр девочки периодически проводил заведующий Ятровским фельдшерско-акушерским пунктом, врач-педиатр осматривал ее только один раз.

Родители не выполняли в полном объеме рекомендации медиков после диагностических исследований ребенка. Иногда покидали место жительства и выезжали в другие населенные пункты, чем препятствовали проведению комиссионного обследования семьи.

Сотрудники Ятровского ФАП и Валевской амбулатории не информировали руководство Новогрудской центральной районной больницы о проблемах с данной семьей. Учреждение здравоохранения по этой причине не смогло уведомить комиссию по делам несовершеннолетних и отдел образования районного исполкома о выявлении показателей социально опасного положения ребенка.

Заведующая ФАП 27 апреля 2018 года установила, что восемь дней назад в семье на дому родился второй ребенок, причем в органах ЗАГС его не регистрировали.

Такое развитие событий, по мнению прокуроров, должно было стать поводом для незамедлительного проведения специального социального расследования по изучению положения детей в семье. Однако должностные лица Новогрудской центральной районной больницы не организовали врачебный осмотр ребенка. И не сообщили в органы опеки и попечительства о рождении младенца у матери, не стоявшей на учете по беременности и родившей вне организации здравоохранения.

По результатам проведенного разбирательства прокуратура Гродненской области внесла председателю Новогрудского райисполкома представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства о безопасной жизнедеятельности детей. В акте надзора прокуроры поставили вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Кроме того, начальнику главного управления здравоохранения облисполкома направлено поручение о проведении служебной проверки по факту ненадлежащей организации медицинского наблюдения детей в данной семье.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 мая. Прокуратура Гродненской области провела проверку по факту утопления малолетнего ребенка в Новогрудском районе. Напомним, днем 7 мая в милицию...
 
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