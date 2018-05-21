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Инспектор по Минской области провел прием граждан в Старых Дорогах
22.05.2018 15:15 — Новости Общества | БT
И сегодня же жители Старых Дорог обратились с вопросом качества выполнения капитального и бегущего ремонта зданий, которым уже полвека. Ситуацию прокомментировало руководство Стародорожского жилищно-коммунального хозяйства.
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Жалоб и обращений жителей центрального региона к специалистам Администрации Президента и Миноблисполкома в последнее время стало меньше. Об этом сегодня заявил...
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