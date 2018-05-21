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О правилах поведения на воде
22.05.2018 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік
Наступил долгожданный купальный сезон. Десятки жителей района устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни людей. Пик гибели людей на воде происходит в период купального сезона.
Абсолютное большинство несчастных случаев фиксируется в конце рабочей недели, в выходные и праздничные дни на водоемах, в местах, необорудованных для купания и в вечернее время суток. В 2016 году в Республике Беларусь смерть в результате утопления наступила у 434 человек. За первое полугодие 2017 года в Республике Беларусь погибло 67 человек, из них – 3 несовершеннолетних. По оперативным данным ОСВОД с начала года по 01.05.2018 г. в Республике Беларусь от утопления погибло 52 человека, из них – 5 несовершеннолетних.
На протяжении ряда лет основными причинами утопления людей являются несоблюдение ими правил безопасного поведения на воде, в первую очередь – купание в нетрезвом виде, личная неосторожность и беспечность, а гибель детей – недосмотр родителей или оставление их одних.
Большинство несчастных случаев на воде можно было бы предотвратить, предприняв некоторые несложные меры. Пожалуй, главные их них – воздержание от алкоголя во время занятий плаванием и водным спортом, установление тесных контактов между всеми участниками водных мероприятий. Лучшее время суток для купания – 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше, чем через час-полтора после приема пищи. Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не заплывайте в одиночку далеко. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Внимательно следите за деть-
При извлечении утопающего из воды необходимо быть осторожным. Подплывать к нему следует сзади. Схватив за волосы, одежду или подмышки, нужно перевернуть утопающего вверх лицом и плыть к берегу, не давая захватить себя. Оказание первой медицин-
Пострадавшего укладывают на спину, освобождают от стесняющей одежды, голову запрокидывают назад, помещают одну руку под шею, а другую накладывают на лоб. Затем выдвигают нижнюю челюсть пострадавшего вперёд и вверх так, чтобы нижние резцы оказались впереди верхних. Эти приемы выполняют с целью восстановления проходимости верхних дыхательных путей. После этого спасатель делает глубокий вдох, немного задерживает дыхание и, плотно прижимаясь губами ко рту (или к носу) пострадавшего, делает выдох. При этом рекомендуется закрывать пальцами нос (при дыхании рот в рот) или рот (при дыхании рот в нос) оживляемого.
В том случае, если отсутствует эффективное кровообращение (нет пульса на крупных артериях, не выслушиваются удары сердца, кожные покровы бледные или синюшные), одновременно с искусственной вентиляцией легких проводится непрямой массаж серд-
Как бы быстро спасенный человек не пришел в сознание, каким бы благополучным ни казалось его состояние, помещение пострадавшего в стационар является непременным условием. Транспортировку проводят на носилках – пострадавшего укладывают на живот или на бок с опущенной головой. Во время транспортировки продолжают искусственную вентиляцию легких. Продолжайте реанимацию до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. После выведения пострадавшего из состояния клинической смерти его согревают (завертывают в одеяло, обкладывают теплыми грелками) и делают массаж верхних и нижних конечностей от периферии к центру.
Конечно, умение плавать предохраняет от гибели в воде, но нельзя забывать, что полная адаптация человека к водной среде невозможна, какого бы совершенства человек ни достиг в плавании. Более 40% утоплений возникает в результате нарушения правил купания в открытых водоемах. Поэтому очень важна правильная организация занятий плаванием и соблюдение мер безопасности при отдыхе на водоемах. Ведь гораздо легче предотвратить несчастный случай, чем спасти тонущего.
Татьяна Шемет,
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