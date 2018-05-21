О правилах поведения на воде

Наступил долгожданный купальный сезон. Десятки жителей района устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни людей. Пик гибели людей на воде происходит в период купального сезона.

Абсолютное большинство несчастных случаев фиксируется в конце рабочей недели, в выходные и праздничные дни на водоемах, в местах, необорудованных для купания и в вечернее время суток. В 2016 году в Республике Беларусь смерть в результате утопления наступила у 434 человек. За первое полугодие 2017 года в Республике Беларусь погибло 67 человек, из них – 3 несовершеннолетних. По оперативным данным ОСВОД с начала года по 01.05.2018 г. в Республике Беларусь от утопления погибло 52 человека, из них – 5 несовершеннолетних.

На протяжении ряда лет основными причинами утопления людей являются несоблюдение ими правил безопасного поведения на воде, в первую очередь – купание в нетрезвом виде, личная неосторожность и беспечность, а гибель детей – недосмотр родителей или оставление их одних.

Большинство несчастных случаев на воде можно было бы предотвратить, предприняв некоторые несложные меры. Пожалуй, главные их них – воздержание от алкоголя во время занятий плаванием и водным спортом, установление тесных контактов между всеми участниками водных мероприятий. Лучшее время суток для купания – 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше, чем через час-полтора после приема пищи. Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не заплывайте в одиночку далеко. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Внимательно следите за деть-

ми и ни в коем случае не оставляйте их без присмотра возле воды. Вода глубиной в несколько десятков сантиметров – этого вполне достаточно для того, чтобы свершилась трагедия. Не очень полагайтесь на всякие надувные устройства, поддерживающие ребенка на плаву, они внушают ложное чув-

ство безопасности. Иногда малыши выпадают из них, а иногда вместе с ними переворачиваются в воде вниз головой. Никогда не позволяйте плавать ребенку одному. Опасно нырять в воду в неизвестном месте – можно удариться головой о грунт, корягу и т. п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

При извлечении утопающего из воды необходимо быть осторожным. Подплывать к нему следует сзади. Схватив за волосы, одежду или подмышки, нужно перевернуть утопающего вверх лицом и плыть к берегу, не давая захватить себя. Оказание первой медицин-

ской помощи должно начаться сразу же после извлечения его из воды. Наряду с оказанием первой помощи необходимо принять все меры скорейшей доставки пострадавшего в лечебное учреждение. При проведении реанимационных мероприятий крайне важное значение имеет фактор времени. Чем раньше начато оживление, тем больше шансов на успех. Если функция кровообращения сохранена (пульсация на сонных артериях), но нет дыхания, полость рта освобождают от инородных тел. Для этого её очищают пальцем, обернутым тканью. Нередко рот по-

страдавшего невозможно открыть из-за спазма жевательных мышц. В этих случаях проводят искусственное дыхание «рот в нос». Что касается освобождения верхних дыхательных путей от воды и пены, пострадавшего укладывают головой вниз на бедро спасателя, согнутое в голенном суставе. Затем резко сжимают его грудную клетку. Проводить эту процедуру нужно быстро и энергично. Если в течение нескольких секунд эффекта нет, нужно приступить к искусственной вентиляции легких.

Пострадавшего укладывают на спину, освобождают от стесняющей одежды, голову запрокидывают назад, помещают одну руку под шею, а другую накладывают на лоб. Затем выдвигают нижнюю челюсть пострадавшего вперёд и вверх так, чтобы нижние резцы оказались впереди верхних. Эти приемы выполняют с целью восстановления проходимости верхних дыхательных путей. После этого спасатель делает глубокий вдох, немного задерживает дыхание и, плотно прижимаясь губами ко рту (или к носу) пострадавшего, делает выдох. При этом рекомендуется закрывать пальцами нос (при дыхании рот в рот) или рот (при дыхании рот в нос) оживляемого.

В том случае, если отсутствует эффективное кровообращение (нет пульса на крупных артериях, не выслушиваются удары сердца, кожные покровы бледные или синюшные), одновременно с искусственной вентиляцией легких проводится непрямой массаж серд-

ца. Оказывающий помощь становится сбоку от пострадавшего так, чтобы его руки были перпендикулярны к поверхности грудной клетки утонувшего. Одну руку реаниматор располагает перпендикулярно грудине в её нижней трети, а другую кладет поверх первой руки, параллельно плоскости грудины. Массаж должен выполняться в виде резких толчков с пригибанием грудной клетки на 5-6 см. Движения реаниматора должны быть ритмичными с частотой толчков 100-120 в минуту. Соотношение частоты нажатий к вдохам 30:2. Если спасателей двое, то один занимается непрямым массажем сердца, а другой – искусственной вентиляцией легких.

Как бы быстро спасенный человек не пришел в сознание, каким бы благополучным ни казалось его состояние, помещение пострадавшего в стационар является непременным условием. Транспортировку проводят на носилках – пострадавшего укладывают на живот или на бок с опущенной головой. Во время транспортировки продолжают искусственную вентиляцию легких. Продолжайте реанимацию до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. После выведения пострадавшего из состояния клинической смерти его согревают (завертывают в одеяло, обкладывают теплыми грелками) и делают массаж верхних и нижних конечностей от периферии к центру.

Конечно, умение плавать предохраняет от гибели в воде, но нельзя забывать, что полная адаптация человека к водной среде невозможна, какого бы совершенства человек ни достиг в плавании. Более 40% утоплений возникает в результате нарушения правил купания в открытых водоемах. Поэтому очень важна правильная организация занятий плаванием и соблюдение мер безопасности при отдыхе на водоемах. Ведь гораздо легче предотвратить несчастный случай, чем спасти тонущего.

Татьяна Шемет,

врач скорой медицинской помощи.