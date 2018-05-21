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Лекало для своего дела. Как создать на селе свою швейную мастерскую

22.05.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Благодаря Декрету № 7 сбылась давняя мечта Людмилы Стручко — она открыла швейную мастерскую в островецкой деревне
ТРОКЕЛИ в Островецком районе — деревенька небольшая, в ней всего 72 человека. До недавнего времени из объектов соцкультбыта здесь не было ничего, а чуть больше месяца назад появилась швейная мастерская по реконструкции и ремонту одежды. Открыла ее начинающий предприниматель Людмила СТРУЧКО. Во многом стимулом к созданию мастерской явился обсуждаемый во время проработки идеи Декрет № 7 «О развитии предпринимательства». Ко времени пришелся и грант, который выиграла сельчанка на проекте Европейского союза в сельском бизнес-инкубаторе в Комарово, что в Мядельском районе.

Лекало для своего дела. Как создать на селе свою швейную мастерскую
ЛЮДМИЛА Стручко не скрывает: 24 марта — а именно в этот день была торжественно открыта мастерская — воплотилась в реальность ее давняя мечта. Созданием ее технолог швейного производства и модельер одежды по образованию грезила со студенческих времен. К сожалению, на заре карьеры об этом не могло идти речи. После окончания училища работала по специальности на одном из предприятий столицы, но довольно скоро вынуждена была вернуться на малую родину к маме Анне Никодимовне, рассказывает Людмила Филипповна:

— Ушел из жизни папа Филипп Филатович, поэтому я переехала в Завидиненты, деревню, где жили родители. Кстати, именно от них у меня склонность к швейному делу. Отец еще при Польше учился на портного, мастерил даже кожухи. Мама — швея-самоучка, одевала односельчан и округу. Мне хотелось пойти по их стопам, но  жизнь распорядилась иначе. Когда обзавелась семьей, уехала в Сморгонь, а потом 30 лет работала в Лылойтинском и Залесском сельисполкомах Сморгонского района. Рано или поздно, сами понимаете, пришлось бы выходить на заслуженный отдых. Но не могла представить себе, что буду вот так просто  сидеть на пенсии. А тут как раз активно обсуждался Декрет № 7 «О развитии предпринимательства» и его преференции. Это и подтолкнуло к тому, чтобы искать идею для бизнеса.

ПРЕЖДЕ чем сконцентрироваться на конкретной разработке, Людмила Филипповна рассматривала несколько задумок. Изначально местом для развертывания дела определила Трокели, где живет сестра Филимина. Была, к примеру, идея заниматься скупкой ягод у населения, их заморозкой и последующей продажей. Проект казался жизнеспособным, но дорогостоящим в плане оборудования. Подумывала о выращивании лекарственных трав — направлении модном, прибыльном, но требующим большого физического труда: пришлось бы дополнительно нанимать людей,  а это издержки. В итоге вспомнила об идее молодости — швейной мастерской. В домашнем арсенале — старенькие швейные машинки, расходные материалы и, конечно же, золотые руки. Так почему нет? Тут как нельзя кстати пришлась школа сельского бизнеса в мядельском Комарово. Проект финансируется Европейским союзом и посольством США в Минске, его цель — повышение роли сельского предпринимательства.

Лекало для своего дела. Как создать на селе свою швейную мастерскую
Досконально проработать идею подстегивал и тот факт, что лучшим ученикам школы полагался грант, который позже и выиграла Людмила Стручко. Чтобы презентовать бизнес-план, нужно было подсчитать все до мелочей: ценообразование, издержки, сроки окупаемости  буквально до рубля.

Расчеты показали, что через год после открытия мастерская выйдет на безубыточную работу, рассказывает сельская бизнесвумен:

— Прельщало и выгодное месторасположение Трокелей: близ деревень Ошмянского и Сморгонского районов. Соответственно определилась и с целевой аудиторией проекта. К примеру, жители нашего Гервятского сельсовета могут отремонтировать одежду в райцентре — это 15 километров от Трокелей, но Дом быта не имеет гибкого графика плюс  туда надо добираться. Есть еще комплексный приемный пункт в агрогородке Дайлидки, но там только мелкий ремонт. Разве не конкурентное преимущество? К тому же в Трокелях сохранился дом, где раньше жила мама. Мы семейной толокой его отремонтировали: сделали «косметику», поставили мебель, стенды, шкафы... Следовательно, уже сэкономили: за аренду помещения в той же Сморгони пришлось бы платить. В швейной мастерской по-домашнему уютно, но современно: в большой комнате стоит новомодное профессиональное оборудование, приобретенное на грант. Такому позавидуют даже некоторые городские мастерские: оверлок, швейная промышленная и вышивальная машины, «распошивалка» (машинка, предназначенная для выполнения эластичного трикотажного шва), парогенератор с утюгом, манекены, в том числе размера «плюс», специальные столы и прочие аксессуары. На это потрачено 3725 евро, выделенных по линии проекта ЕС. Кровно заработанных в объект всего вложено 4280 рублей.

Лекало для своего дела. Как создать на селе свою швейную мастерскую

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С МОМЕНТА открытия мастерской прошло совсем мало времени, но работа уже закипела. Рекламу предпринимательница распространяет на визитках, расклеила объявления в близлежащих деревнях. Но пока самый эффективный маркетинговый ход в продвижении — сарафанное радио. Мастерица и сама едет к клиентам по соседним деревням. Кстати, в ближайших планах — сбор заказов в сморгонском агрогородке Солы и на станции Ошмяны.

Важный момент в работе — ценообразование, стоимость услуг должна быть, по убеждению Людмилы Филипповны, лояльной. Судите сами, если, к примеру, в городе вам вставят  молнию средней длины в куртку за 12 рублей, то Людмила Стручко возьмет 8. Подрубить джинсы вдвое дешевле, чем в райцентре: всего 1,5—2 рубля. Самая дорогая услуга в прайсе — 35 рублей. Столько придется заплатить заказчику, если он пожелает скомбинировать из нескольких старых вещей, скажем, одну новую модель.

— Деревенский житель умеет считать деньги, — замечает Людмила Филипповна. – Мы, предприниматели, тоже не исключение, и бонусы, которые получили со вступлением в силу нового законодательства в нашей сфере, не могут не радовать. К примеру, первые три месяца после открытия мне полагается к выплате единый налог по льготной ставке — всего 27 рублей. А еще, согласно Декрету № 7, первые три года бизнес освобожден от разного рода проверок. То есть тех же пожарных с инспекцией можно не ждать. Но я специалистов сама решила пригласить, чтобы посоветовали в части своей компетенции, как грамотно и безопасно организовать работу.

ДОСЬЕ

Форма регистрации: ИП

Сфера деятельности: реконструкция и ремонт одежды

Целевая аудитория: жители Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов

Начальный капитал: собственные накопления и грант проекта «Развитие сельских территорий в Республике Беларусь: Повышение роли сельского предпринимательства в РБ путем создания и запуска в Комарово сельского бизнес-инкубатора», который финансируется Европейским союзом и софинансируется посольством США в Минске

Бонусы: все преимущества по Декретам №№ 6 и 7

uskova@sb.by

Татьяна УСКОВА

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Теги: Минск
 
 
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Благодаря Декрету № 7 сбылась давняя мечта Людмилы Стручко — она открыла швейную мастерскую в островецкой деревне
 
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