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"Взрыв был такой, что у нас задрожал потолок". Подробности случившегося на заводе в Королев Стане

22.05.2018 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром на предприятии «Алкид» в деревне Королев Стан Минского района произошел взрыв. Пострадали четыре человека. Местные говорят: бахнуло так, что стены в домах затряслись. Причина трагедии, пока не известна.


— Около девяти утра, когда мы выбежали на улицу, здание на территории предприятия горело, — вспоминает произошедшее жительница деревни Королев Стан Екатерина Сеницкая. — Валил сильный дым, повсюду пахло гарью.

По данным МЧС, к 10.09 пожар ликвидировали. Ближе к полудню на месте трагедии почти не осталось пожарных машин. Запаха гари в воздухе уже не чувствуется. От помещения, где случилось ЧП, остался только каркас — стены снесло. Соседние строения, кажется, не пострадали. Даже в двухэтажке, похожей на административное здание, окна целы.


На месте происшествия работают МЧС, следователи и представители Комитета судебных экспертиз. Сотрудников предприятия, говорит один из спасателей, эвакуировали.

Предприятие находится за забором. Посторонним туда нельзя.


— Во время ЧП пострадало четыре человека, — комментирует ситуацию Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС. — Все они доставлены в БСМП.

«Думала, авария, выбежала, а там дым со стороны завода»

— До пожара здание было обито зеленым сайдингом, а теперь нет стен, — говорит местная жительниц, которую встречаем по дороге. Кроме нее, людей на улицах Королев Стана не видно. Калитки большинства дворов рядом с «Алкидом» закрыты, хозяева на работе. Только и слышно, как за заборами лают собаки.


Екатерина Сеницкая живет примерно в километре от предприятия. Ее муж, говорит, первый, кто сообщил о пожаре. Часы показывали 8.55.

— Взрыв был такой силы, что у нас задрожал потолок, — описывает те события собеседница. — Мы выбежали на улицу, там уже стали собираться люди, но близко никто не подходил. Огонь был очень страшный, оголились цистерны. Кто-то фотографировал.


Пожарные, продолжает женщина, прибыли минут через 10−15, за ними приехала скорая. Сразу одна, потом еще машины четыре-пять. Пострадавших Екатерина не видела, только заметила, когда пламя сбили, «скорые стали пустыми уезжать».

— На предприятии делают битумную гидроизоляцию, мастику — перечисляет женщина. — До этого случая мы на него и внимания не обращали. Зимой вроде бы завод стоял — работы не было. А теперь опять запустился. Трудились в две смены. К 9 утра, насколько я понимаю, люди как раз пришли на утреннюю смену.

— На предприятии работали и наши — деревенские, и из Минска приезжали, — рассказывает Мария Маталыга. Дом женщины стоит рядом с «Алкидом». Рассказывает, когда случился взрыв, стены задрожали.


Мария Маталыга

— Думала, авария, выбежала, а там дым со стороны завода, — вспоминает она это утро. — На деревне стали собираться люди. Подъехал сторож, говорит, сел в выходной телевизор посмотреть, а там наш завод показывают. Поехал сюда. Рассказывал, что хлопец местный пострадал — Александр. Руку ему плитой повредило. И директору вроде бы руку обожгло.

В МЧС информацию о том, что среди пострадавших директор, не подтвердили.

У забора предприятия к журналистам TUT.BY подошел мужчина, похожий на директора предприятия Владимира Сохадзе. Ладонь и пальцы правой руки у него перевязаны. Представляться он не захотел, комментировать происходящее тоже. Публикациями о ЧП он был очень недоволен:

—  Забирай фотографа и уезжайте.


Причина ЧП устанавливается, поясняют в Минском областном управлении МЧС. Ранее читатель Андрей рассказал, что на заводе взорвалась бочка с ацетоном. Официально эту информацию никто не подтверждает.

— Возможно, цистерна на территории предприятия и стояла, но был ли в ней ацетон, неизвестно, — сообщили TUT.BY на месте взрыва.


 
Теги: Минск
 
 
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Утром на предприятии в деревне Королев Стан произошел взрыв. Пострадали четыре человека. Местные говорят: бахнуло так, что стены в домах затряслись. Что стало...
 
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