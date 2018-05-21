Более 1,8 тысячи человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей

С начала года на начало текущего месяца в Беларуси более 1,8 тыс. человек обратились в медучреждения за оказанием помощи из-за укусов клещей. Соответствующие данные были представлены Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



В ведомстве отмечают, что подавляющее большинство укусов фиксировалось в сельской местности, а также лесах. Так, на долю населенных пунктов в предоставленной статистике по укушенным приходилось лишь 10-11% случаев.

В целом специалисты центра отмечают, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество соответствующих обращений возросло.