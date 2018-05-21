Кормят вкусно и… на здоровье





Фундамент здоровья человека закладывается в раннем возрасте. Один из его составляющих — правильное сбалансированное питание. Не удивительно, что именно ему пристальное внимание уделяется на самом высоком уровне, органами власти, медиками и родительской общественностью. Как налажено питание самых маленьких деток — воспитанников яслей-сада агрогородка Полецкишки, поинтересовались корреспонденты «ВГ».

Кто ходит в гости по утрам…

Заведующую яслями-садом Анну Иосифовну Пожарицкую вместе с заведующей хозяйством Анной Леонидовной Дзюк застали за составлением меню. «Последние штрихи, — с улыбкой заметили женщины. — Сейчас внесем нужные цифры в компьютерную программу — и готово». Пока они «колдовали» над меню, мы заглянули в соседнее помещение, откуда доносились четкие команды и музыка. Девятнадцать малышей дружно делали зарядку. Но вот часы показали 9.00 — пора завтракать. Ребятишки вместе с воспитателем отправились в обеденный зал. Вымыв руки, уселись за аккуратно сервированные столики. С аппетитом приступили к завтраку. Было видно, что овсяная каша, бутерброды и чай с молоком им по вкусу. «Смачна есці!» — пожелали взрослые ребятам. И в ответ получили многоголосое «Дзякуй!»

— Наш сад белорусскоязычный, — пояснила Анна Иосифовна. — И дети привыкли к общению на родном языке.















Современно и по правилам

Чтобы не смущать детей, прошли к кухонному блоку. Здесь все на особом контроле. Поэтому вход на его территорию без халата — табу.

— В 2008 году после реконструкции яслей-сада мы получили светлый и просторный обеденный зал, два помещения под кухонный блок, — рассказала заведующая. — Сегодня, как и положено по СанПину, у нас действуют цеха сырой продукции и готовой. В текущем году мы приобрели тарелки, глубокие миски, отдел образования, спорта и туризма райисполкома помог с кастрюлями. На окна установили москитные сетки.







Продукты завозятся центра-лизованно. Мясо и рыба — в специальной машине с рефрижератором. Поэтому за качество их волноваться не приходится. А когда за дело берется повар с 20-летним стажем Мария Станиславовна Янкелайть, ребят радуют только вкусные и полезные блюда. Как признались дошколята, особенно им по душе манная каша, вареники, котлетки, сырники и блинчики с повидлом тети Маши.

На первом месте — качество питания

В Полецкишских яслях-саду строго следят за приготовлением пищи. С января текущего года к персоналу добавилась медсестра — Виолетта Ивановна Прокопович. Кстати, она сама когда-то ходила в этот детсад. Знает местных мальчишек и девчонок. Наверное, поэтому чувствует особую ответственность за них. Девушка очень серьезно относится к своему делу — контролю за работой пищеблока, его санитарным состоянием, хранением продуктов, сроками их реализации и др. Вместе с брокеражной комиссией присутствует на закладке продукции, взвешивании порций.















Тщательно следит за работой столовой и совет по питанию. В его состав обязательно входят родители. В текущем году эту обязанность взяла на себя Гражина Станиславовна Шимак.

— Согласно технологической карте каждое блюдо должно быть определенной температуры, — поясняет А.И. Пожарицкая. — Нововведением является измерение температуры блюд в горячем цеху и в момент выдачи деткам. Это очень важно. В Гродно был случай, когда ребенок обжегся горячей пищей. Так что данная процедура необходима и для здоровья детей, и для соблюдения техники безопасности.

Трехразовое питание стараются разнообразить. Не забывают и о ежедневной витаминизации. Ведь это, уверены, придаст воспитанникам сил и энергии для изучения окружающего их мира.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

















