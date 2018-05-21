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Кормят вкусно и… на здоровье

22.05.2018 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Кормят вкусно и… на здоровье

Фундамент здоровья человека закладывается в раннем возрасте. Один из его составляющих — правильное сбалансированное питание. Не удивительно, что именно ему пристальное внимание уделяется на самом высоком уровне, органами власти, медиками и родительской общественностью. Как налажено питание самых маленьких деток — воспитанников яслей-сада агрогородка Полецкишки, поинтересовались корреспонденты «ВГ».

Кто ходит в гости по утрам…

Заведующую яслями-садом Анну Иосифовну Пожарицкую вместе с заведующей хозяйством Анной Леонидовной Дзюк застали за составлением меню. «Последние штрихи, — с улыбкой заметили женщины. — Сейчас внесем нужные цифры в компьютерную программу — и готово». Пока они «колдовали» над меню, мы заглянули в соседнее помещение, откуда доносились четкие команды и музыка. Девятнадцать малышей дружно делали зарядку. Но вот часы показали 9.00 — пора завтракать. Ребятишки вместе с воспитателем отправились в обеденный зал. Вымыв руки, уселись за аккуратно сервированные столики. С аппетитом приступили к завтраку. Было видно, что овсяная каша, бутерброды и чай с молоком им по вкусу. «Смачна есці!» — пожелали взрослые ребятам. И в ответ получили многоголосое «Дзякуй!»

— Наш сад белорусскоязычный, — пояснила Анна Иосифовна. — И дети привыкли к общению на родном языке.


Кормят вкусно и… на здоровье
Кормят вкусно и… на здоровье
Кормят вкусно и… на здоровье

Современно и по правилам

Чтобы не смущать детей, прошли к кухонному блоку. Здесь все на особом контроле. Поэтому вход на его территорию без халата — табу.

— В 2008 году после реконструкции яслей-сада мы получили светлый и просторный обеденный зал, два помещения под кухонный блок, — рассказала заведующая. — Сегодня, как и положено по СанПину, у нас действуют цеха сырой продукции и готовой. В текущем году мы приобрели тарелки, глубокие миски, отдел образования, спорта и туризма райисполкома помог с кастрюлями. На окна установили москитные сетки.


Кормят вкусно и… на здоровье

Продукты завозятся центра-лизованно. Мясо и рыба — в специальной машине с рефрижератором. Поэтому за качество их волноваться не приходится. А когда за дело берется повар с 20-летним стажем Мария Станиславовна Янкелайть, ребят радуют только вкусные и полезные блюда. Как признались дошколята, особенно им по душе манная каша, вареники, котлетки, сырники и блинчики с повидлом тети Маши.

На первом месте — качество питания

В Полецкишских яслях-саду строго следят за приготовлением пищи. С января текущего года к персоналу добавилась медсестра — Виолетта Ивановна Прокопович. Кстати, она сама когда-то ходила в этот детсад. Знает местных мальчишек и девчонок. Наверное, поэтому чувствует особую ответственность за них. Девушка очень серьезно относится к своему делу — контролю за работой пищеблока, его санитарным состоянием, хранением продуктов, сроками их реализации и др. Вместе с брокеражной комиссией присутствует на закладке продукции, взвешивании порций.


Кормят вкусно и… на здоровье
Кормят вкусно и… на здоровье
Кормят вкусно и… на здоровье

Тщательно следит за работой столовой и совет по питанию. В его состав обязательно входят родители. В текущем году эту обязанность взяла на себя Гражина Станиславовна Шимак.

— Согласно технологической карте каждое блюдо должно быть определенной температуры, — поясняет А.И. Пожарицкая. — Нововведением является измерение температуры блюд в горячем цеху и в момент выдачи деткам. Это очень важно. В Гродно был случай, когда ребенок обжегся горячей пищей. Так что данная процедура необходима и для здоровья детей, и для соблюдения техники безопасности.

Трехразовое питание стараются разнообразить. Не забывают и о ежедневной витаминизации. Ведь это, уверены, придаст воспитанникам сил и энергии для изучения окружающего их мира.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.


Кормят вкусно и… на здоровье
Кормят вкусно и… на здоровье
Кормят вкусно и… на здоровье
Кормят вкусно и… на здоровье

 
Теги: Гродно
 
 
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Фундамент здоровья человека закладывается в раннем возрасте. Один из его составляющих — правильное сбалансированное питание. Не удивительно, что именно ему...
 
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