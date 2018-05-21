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На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных

22.05.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В конкурсе приняли участие 5 команд из Буда-Кошелевского, Чечерского, Ветковского, Гомельского и Добрушского районов.

На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных

Ребята проявляли свои знания и умения в строевой подготовке, интеллект и эрудицию – в конкурсе «Знатоки», сноровку и слаженность командных действий – в боевом развертывании, демонстрировали готовность к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему.

На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных

По решению судейской комиссии места среди участников распределились следующим образом: 1 место у команды Гомельского района, 2 – у Добрушского района, 3 место – Ветковского района.

На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных
На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных

Павел ЛЕНСКИЙ.

Фото автора.

 
 
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В конкурсе приняли участие 5 команд из Буда-Кошелевского, Чечерского, Ветковского, Гомельского и Добрушского районов. Ребята проявляли свои знания...
 
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