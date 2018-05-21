На Будакошелевщине прошел зональный этап слета отрядов юных спасателей-пожарных

В конкурсе приняли участие 5 команд из Буда-Кошелевского, Чечерского, Ветковского, Гомельского и Добрушского районов.







Ребята проявляли свои знания и умения в строевой подготовке, интеллект и эрудицию – в конкурсе «Знатоки», сноровку и слаженность командных действий – в боевом развертывании, демонстрировали готовность к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему.





По решению судейской комиссии места среди участников распределились следующим образом: 1 место у команды Гомельского района, 2 – у Добрушского района, 3 место – Ветковского района.



































Павел ЛЕНСКИЙ.

Фото автора.