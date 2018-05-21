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Сколько будут стоить путевки в детские лагеря этим летом и какую часть затрат покроет госбюджет

22.05.2018 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси в этом сезоне средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь составит 430 рублей. При этом родители смогут уплатить 245 рублей, так как 43% стоимости покроет госбюджет. Об этом сообщается на сайте правительства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня в правительстве прошло совещание с участием заместителя премьер-министра Василия Жарко. На нем рассмотрели вопросы подготовки и проведения детской летней оздоровительной кампании 2018 года.

Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней составит 430 рублей. При этом размер удешевления стоимости путевки за счет государственных средств будет 185 рублей, или 43% от ее полной стоимости.

Путевка в лагерь с дневным пребыванием в среднем стоит 93 рубля. В этом случае размер удешевления будет 76 рублей, или 81,7% от ее полной стоимости. Родители будут платить 17 рублей.

Часть затрат на приобретение путевок покроют за счет средств предприятий, профсоюзных организаций, а также местных бюджетов.

По предварительной оценке, в оздоровительных лагерях всех типов летом отдохнут и оздоровятся более 377 тысяч детей, в том числе 14 тысяч детей-сирот и более 4 тысяч детей-инвалидов.

Летом этого года будут работать около 5900 детских оздоровительных лагерей. Из них 1600 — с круглосуточным пребыванием детей и 4300 — с дневным.

На проведение детской летней оздоровительной кампании 2018 года из средств республиканского бюджета планируется направить 43 млн рублей. Из них 41 млн рублей пойдет на удешевление стоимости путевок, 1,5 млн рублей — на приобретение путевок для льготных категорий детей, 0,5 млн рублей — на оказание помощи в подготовке стационарных оздоровительных лагерей к работе летом.

 
 
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Сегодня в правительстве прошло совещание, где рассмотрели вопросы подготовки и проведения детской летней оздоровительной кампании 2018 года.
 
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