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Президент назначил нового ректора БрГТУ
22.05.2018 17:07 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы,
Ректором Брестского государственного технического университета назначен Александр Драган.
Александр Драган — кандидат технических наук, доцент. Ранее занимал должность декана машиностроительного факультета. На новом посту он сменил Петра Пойту.
В 1997 году Александр Драган окончил Брестский политехнический институт, в 2000 году — аспирантуру Института надежности машин Национальной академии наук Беларуси по специальности «машиноведение и детали машин». С 2000 г. кандидат технических наук по специальности «машиноведение и детали машин», с 2004 г. доцент по специальности «машиностроение»,
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Ранее Александр Драган занимал должность декана машиностроительного факультета.
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