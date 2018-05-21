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Президент назначил нового ректора БрГТУ

22.05.2018 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.

Ректором Брестского государственного технического университета назначен Александр Драган.

Александр Драган — кандидат технических наук, доцент. Ранее занимал должность декана машиностроительного факультета. На новом посту он сменил Петра Пойту.

В 1997 году Александр Драган окончил Брестский политехнический институт, в 2000 году — аспирантуру Института надежности машин Национальной академии наук Беларуси по специальности «машиноведение и детали машин». С 2000 г. кандидат технических наук по специальности «машиноведение и детали машин», с 2004 г. доцент по специальности «машиностроение», сообщает сайт БрГТУ.

 
 
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Ранее Александр Драган занимал должность декана машиностроительного факультета.
 
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