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Промышленные предприятия района проинспектировала мобильная группа по охране труда

22.05.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Охрана труда была и остается важнейшей социально-экономической задачей, требующей к себе постоянного внимания со стороны государства, нанимателей и профсоюзов. В Березовском райисполкоме создана мобильная группа по охране труда под  руководством  заместителя председателя райисполкома Д.В. Гордеевой. Главным в работе этого подразделения является оказание практической и методической помощи трудовым коллективам по улучшению вопросов охраны труда и созданию безопасных условий на производстве. Недавно члены мобильной группы оценили состояние этой работы в сфере промышленного производства.

ОАО «Березовский комбинат силикатных изделий», где сейчас трудятся 234 человека, не только обеспечивает потребности рынка Беларуси в строительных материалах, но и активно развивает экспортное направление, поставляя газосиликатные блоки в Литву, Польшу, Украину. Там эту продукцию хорошо знают, называя «белорусский блок». Подготовленные к отгрузке на экспорт партии блоков, кроме соответствующей маркировки, обозначены и специальным знаком «Народная марка Беларуси – 2018». Этой премии потребительского признания и диплома I степени предприятие удостоено в группе компаний SLS GROUP в номинации «Тяжелые строительные материалы». Погрузка готовой продукции в вагоны ведется в две смены.  

Вместе с инженером по охране труда ОАО «Березовский КСИ» Д.А. Демосюком члены мобильной группы (фото 1) побывали в основных и вспомогательных цехах предприятия, проверили ведение документации, наличие наглядной агитации, аптечек и огнетушителей, использование работниками средств индивидуальной защиты.

Из года в год большие преобразования происходят на ОАО «Березовский комбикормовый завод», предприятие много сил и средств вкладывает в модернизацию и культуру производства. Впечатляют и его мощности: завод, где работают 240 человек, вышел на выпуск 100 тысяч тонн  комбикормов в год. Производят их не только для разных категорий крупного рогатого скота, но и свиней, птицы и рыбы. Гранулированные витаминизированные комбикорма приобретают самые крупные животноводческиекомплексы Брестской области, убедившись в их высокой эффективности.

Промышленные предприятия района проинспектировала мобильная группа по охране труда

Наряду с этим комбикормовый завод освоил выпуск масла подсолнечника, соевого и рапсового масла. Заводчане желают труженикам села высоких урожаев, от этого зависит и успех предприятия. Сейчас здесь ведется большая подготовительная работа к сезону приемки зерна нового урожая, идут ремонты, покраска и побелка. 25 июня представители Государственной хлебной инспекции будут оценивать готовность материально-технической базы завода. Главный инженер предприятия Е.А. Богдан и ведущий инженер по охране труда Е.А. Друщиц сопровождали членов мобильной группы по цехам. В коллективе большое внимание уделяется наглядной агитации (фото 2). На комбикормовом заводе оборудована своя прачечная, где установлены две стиральные машины, сушилка и гладильная доска.  

– В ходе мониторинга этих двух промышленных предприятий района грубых нарушений техники безопасности и охраны труда не выявлено. Их руководителям будут высланы рекомендации по устранению некоторых недочетов и замечаний. Взгляд со стороны всегда необходим, чтобы обратить внимание на то, что еще не успели сделать по охране труда, или привести все в соответствие с новыми требованиями и действующими нормативными документами, – отметил главный специалист отдела труда управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома С.И. Бобель.

Фото автора. 

 
 
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Охрана труда была и остается важнейшей социально-экономической задачей, требующей к себе постоянного внимания со стороны государства, нанимателей и профсоюзов. В...
 
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