Директор Смолевичского райагросервиса за превышение полномочий получил 3 года с отсрочкой наказания

Суд города Жодино признал бывшего директора ОАО «Смолевичский райагросервис» виновным в превышении и злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Мужчину признали виновным в умышленном вопреки службе злоупотреблении полномочиями, что повлекло ущерб в крупном размере; в превышении полномочий.

Директора также обвиняли в том, что он якобы получил за это взятку. Но суд счел вину недоказанной.

В итоге мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, но с отсрочкой исполнения на два года. За ним будет осуществляться профилактическое наблюдение. Мужчина также обязан заплатить штраф в размере 9800 рублей, ему же запрещено в течение трех лет занимать определенные должности.

«Мера пресечения обвиняемому К. изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Освобожден из-под стражи немедленно в зале суда», — рассказали в пресс-службе.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, под следствием оказались шесть руководителей предприятий АПК, их обвиняли в получении откатов при оплате кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

В апреле суд вынес первый приговор: бывший директор Борисовского комбината хлебопродуктов получил 3 года лишения свободы с конфискацией имущества. Позже сроки получили замдиректора Минской овощной фабрики (3 года) и гендиректор Слонимского мясокомбината (3,5 года).