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Повод для гордости. Сайт Сморгонского ЖКХ выиграл интернет-премию "ТИБО - 2018"

22.05.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Хорошая новость прилетела к нам на минувшей неделе из столицы. 17 мая в «Минск-Арене» состоялось подведение итогов престижной интернет-премии «ТИБО – 2018».

В этом году участие в ней приняли более чем 100 компаний из 15 стран мира, среди которых Беларусь, Азербайджан, Великобритания, США, КНР, Япония и другие. Без лишней скромности отметим, что среди 330 заявок, поданных на этот конкурс, свыше 120 принадлежало участникам Гродненской области. В списке тех, чьи работы были отмечены на этом форуме, оказался сайт Сморгонского РУП «ЖКХ», который стал победителем конкурса в номинации «Корпоративные и тематические интернет-ресурсы» в подноминации «Промышленность и ТЭК».

- Когда в 2017 году меня назначили на должность заместителя директора по экономическим и идеологическим вопросам, в мои обязанности вошло курирование работы сайта предприятия, - рассказывает заместитель директора Сморгонского РУП «ЖКХ» Ольга Шульжицкая. – До этого времени сайт у нас был старый, созданный в 2010 году, и что-то быстро найти на нем было очень сложно. Поэтому, первое над чем мы вместе с бухгалтером-ревизором Евгением Глинским начали работать, это изменение структуры и внешнего вида сайта.

Повод для гордости. Сайт Сморгонского ЖКХ выиграл интернет-премию "ТИБО - 2018"

Ольга ШУЛЬЖИЦКАЯ

По словам собеседницы, сайт Сморгонского ЖКХ разработал лично Евгений Глинский. Теперь помимо доступной информации об услугах, контактных данных и оперативных новостей предприятия жители города и района могут подавать показания счетчиков воды, забыв о телефонных звонках в диспетчерскую.

Повод для гордости. Сайт Сморгонского ЖКХ выиграл интернет-премию "ТИБО - 2018"

Евгений ГЛИНСКИЙ

- Главной особенностью нового сайта стало то, что он стал рабочим, - поясняет Евгений Глинский, который теперь занимается наполнением сайта Сморгонского ЖКХ. – Любой пользователь в один-два клика может найти то, что ищет, а удобный интерфейс теперь понятен всем.

С 25 по 31 число каждого месяца число посещений сайта переваливает отметку в 500 в сутки. В обычные дни – 100-150 посещений. Анализируя поисковые запросы, больше всего люди интересуются контактными данными руководства и вакансиями на предприятии.

Перед подачей заявки на участие в конкурсе ничего существенного Евгений Глинский в работе сайта не изменял. Добавил только мобильную и для слабовидящих версии сайта.

- О победе на этом конкурсе мы узнали случайно, - вспоминает Евгений Глинский. – Секретарь жюри конкурса Николай Ковалевский позвонил мне и уточнил данные. Сказал, что нашу работу отметили, и нам необходимо приехать на торжественную церемонию в «Минск-Арену». Приехав туда, мы узнали, что, мы стали победителями. Специальный диплом нам вручала начальник управления организации торговли и услуг Министерства торговли Беларуси Виолетта Березовская.

Справка: Форум «ТИБО» проводится с 1994 года и является одним из крупнейших в странах СНГ и Балтии. Его участники — ведущие белорусские и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, компьютеров и программного обеспечения, средств и систем безопасности, поставщики ИКТ-услуг.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Хорошая новость прилетела к нам на минувшей неделе из столицы. 17 мая в «Минск-Арене» состоялось подведение итогов престижной интернет-премии «ТИБО – 2018».
 
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