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Повод для гордости. Сайт Сморгонского ЖКХ выиграл интернет-премию "ТИБО - 2018"
22.05.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Хорошая новость прилетела к нам на минувшей неделе из столицы. 17 мая в «Минск-Арене» состоялось подведение итогов престижной интернет-премии «ТИБО – 2018».
В этом году участие в ней приняли более чем 100 компаний из 15 стран мира, среди которых Беларусь, Азербайджан, Великобритания, США, КНР, Япония и другие. Без лишней скромности отметим, что среди 330 заявок, поданных на этот конкурс, свыше 120 принадлежало участникам Гродненской области. В списке тех, чьи работы были отмечены на этом форуме, оказался сайт Сморгонского РУП «ЖКХ», который стал победителем конкурса в номинации «Корпоративные и тематические интернет-ресурсы» в подноминации «Промышленность и ТЭК».
Ольга ШУЛЬЖИЦКАЯ
По словам собеседницы, сайт Сморгонского ЖКХ разработал лично Евгений Глинский. Теперь помимо доступной информации об услугах, контактных данных и оперативных новостей предприятия жители города и района могут подавать показания счетчиков воды, забыв о телефонных звонках в диспетчерскую.
Евгений ГЛИНСКИЙ
С 25 по 31 число каждого месяца число посещений сайта переваливает отметку в 500 в сутки. В обычные дни – 100-150 посещений. Анализируя поисковые запросы, больше всего люди интересуются контактными данными руководства и вакансиями на предприятии.
Перед подачей заявки на участие в конкурсе ничего существенного Евгений Глинский в работе сайта не изменял. Добавил только мобильную и для слабовидящих версии сайта.
Справка: Форум «ТИБО» проводится с 1994 года и является одним из крупнейших в странах СНГ и Балтии. Его участники — ведущие белорусские и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, компьютеров и программного обеспечения, средств и систем безопасности, поставщики ИКТ-услуг.
Сергей ЮРЕВИЧ.
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Хорошая новость прилетела к нам на минувшей неделе из столицы. 17 мая в «Минск-Арене» состоялось подведение итогов престижной интернет-премии «ТИБО – 2018».
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