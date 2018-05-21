﻿ Троих детей, которых изъяли в Радошковичах у многодетной мамы, забрали родные семьи. 21.by
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Троих детей, которых изъяли в Радошковичах у многодетной мамы, забрали родные семьи

22.05.2018 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Троих детей, которых в конце марта изъяли в Радошковичах у многодетной мамы, взял под опеку ее брат. Еще шестеро мальчиков и девочек остаются в приюте при Радошковичской школе-интернате.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY.

Напомним, 21 марта на руке 13-летнего Егора (имена детей изменены) социальный педагог Радошковичской средней школы заметила кровоподтеки. Назавтра мальчик рассказал: его и других братьев и сестер родители бьют за провинности. По словам ученика, на Пасху или в Вербное воскресенье мама обещала уйти вместе с ними к Богу. И что к ним придет смерть. Другие дети информацию подтвердили. На комиссии по делам несовершеннолетних женщина пояснила: это не она наказывает детей, а Бог. Она лишь определяет количество ударов. Шестерых детей Елены и Максима поместили в приют при Радошковичской школе-интернате. Троих, которым нет еще трех лет, — в больницу.

— Троих самых маленьких из больницы к себе забрал мой брат, — рассказывает многодетная мама. — У них с женой уже был приемный ребенок, и они взяли под опеку еще и наших. Мы часто их навещаем.

По словам женщины, нередко они с мужем бывают и в приюте при Радошковичской школе-интернате, где сейчас живут шестеро их старших детей. Видеться с дочками и сыновьями родители могут только в присутствии психолога.

— Как только мы приходим или звоним, они сразу просятся домой, — продолжает собеседница. — Только Егор пока не идет с нами на контакт. С того момента, когда все это случилось, мы не общались.

Мама рассказывает, что после синяков и детских жалоб на них с мужем завели уголовное дело, но позже, по ее словам, дело закрыли.

— Милиция продолжает проверочные мероприятия по данному поводу, — сообщил mlyn.by официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек. — Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений детям. Закон предусматривает штраф до 30 базовых величин или 15 суток административного ареста.

Кроме того, многодетные родители две недели провели в психоневрологическом диспансере в Новинках — проходили обследование.

О том, когда семье вернут детей, женщина пока не знает. В прошлом месяце, рассказывает, их приглашали в райисполком на комиссию. Кроме них с мужем тут были представители школы, интерната и другие.

— О возвращении детей домой пока ничего не говорили, скоро состоится новое заседание, — делится переживаниями мама.

 
 
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Троих детей, которых в конце марта изъяли в Радошковичах у многодетной мамы, взял под опеку ее брат. Еще шестеро мальчиков и девочек остаются в приюте при...
 
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