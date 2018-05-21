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Троих детей, которых изъяли в Радошковичах у многодетной мамы, забрали родные семьи
22.05.2018 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Троих детей, которых в конце марта
— Троих самых маленьких из больницы к себе забрал мой брат, — рассказывает многодетная мама. — У них с женой уже был приемный ребенок, и они взяли под опеку еще и наших. Мы часто их навещаем.
По словам женщины, нередко они с мужем бывают и в приюте при Радошковичской школе-интернате, где сейчас живут шестеро их старших детей. Видеться с дочками и сыновьями родители могут только в присутствии психолога.
— Как только мы приходим или звоним, они сразу просятся домой, — продолжает собеседница. — Только Егор пока не идет с нами на контакт. С того момента, когда все это случилось, мы не общались.
Мама рассказывает, что после синяков и детских жалоб на них с мужем завели уголовное дело, но позже, по ее словам, дело закрыли.
— Милиция продолжает проверочные мероприятия по данному поводу, —
Кроме того, многодетные родители две недели провели в психоневрологическом диспансере в Новинках — проходили обследование.
О том, когда семье вернут детей, женщина пока не знает. В прошлом месяце, рассказывает, их приглашали в райисполком на комиссию. Кроме них с мужем тут были представители школы, интерната и другие.
— О возвращении детей домой пока ничего не говорили, скоро состоится новое заседание, — делится переживаниями мама.
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Троих детей, которых в конце марта изъяли в Радошковичах у многодетной мамы, взял под опеку ее брат. Еще шестеро мальчиков и девочек остаются в приюте при...
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