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В Минске определили лучших профессионалов Беларуси
22.05.2018 18:08 — Новости Общества | БT
Фестиваль "Трудовые таланты" объединил два масштабных конкурса - профессионального мастерства и творчества. Сегодня наградят и самых одаренных работников страны - любительские вокальные, танцевальные коллективы - победителей конкурса "Новые имена Беларуси".
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В Федерации профсоюзов торжественно наградили 18 победителей фестиваля "Трудовые таланты". Представители разных сфер деятельности - врачи, банковские работники,...
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