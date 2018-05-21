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В столице завершился фестиваль жестовой песни "Созвездие"
22.05.2018 18:05 — Новости Общества | БT
Фестиваль жестовой песни собрал людей с ограниченными возможностями в столице в седьмой раз.
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Песни, которые необходимо смотреть, а не слушать. В столице завершился фестиваль жестовой песни "Созвездие". На международный форум съехались более 80 артистов из...
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