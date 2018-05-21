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В Минске прошел фестиваль семьи "Город счастливых людей"
22.05.2018 18:03 — Новости Общества | БT
Фестиваль "Город счастливых людей" проходит пятый год, выступает в защиту семейных ценностей.
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Подари кусочек счастья - такую тему в этом году выбрали для фестиваля семьи. Праздник объединил жителей столицы на свежем воздухе в парке Уго Чавеса. Тематические...
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