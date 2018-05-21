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В Минске выбрали лучшие учебные заведения
22.05.2018 18:00 — Новости Общества | БT
Лучшие учебные заведения выбирают в столице раз в три года. В этом году за титул победителя соревновались 25 детских садов, гимназий и школ.
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К профессиональному соревнованию конкурсанты представили проморолики и творческие проекты. Лучшими по итогам такого образовательного турнира стали 4-я средняя...
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