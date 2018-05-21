В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске выбрали лучшие учебные заведения К профессиональному соревнованию конкурсанты представили проморолики и творческие проекты. Лучшими по итогам такого образовательного турнира стали 4-я средняя...

Лучшие учебные заведения выбирают в столице раз в три года. В этом году за титул победителя соревновались 25 детских садов, гимназий и школ.