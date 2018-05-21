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Реформа или крах

22.05.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Едва в России прошли президентские выборы, как повышение пенсионного возраста перестало быть политическим табу. Теперь кабмину не нужно ограничиваться эвфемизмами про «индивидуальный пенсионный капитал» и «достойную старость за свой счет». Роль ответственного за непопулярные реформы досталась Дмитрию Медведеву, который пообещал «в самой короткой перспективе» внести в Госдуму законопроект о калибровке пенсионной системы. Судя по взятому в правительстве темпу консультаций, вопрос может быть решен уже в весеннюю сессию Госдумы, то есть до середины июля, а первое изменение пенсионного возраста произойдет в 2019 году. По данным РБК, чиновники рассматривают две возможные конфигурации, продвигаемые Минфином и Минтрудом.

Для мужчин возраст выхода на пенсию в обоих сценариях предлагается довести до 65 лет, а вот в случае женщин предстоит выбрать между 63 и 65 годами.

Шаг повышения, как ожидается, составит 6—12 месяцев за год.

Аргументы, которые используют сторонники пенсионной реформы, давно известны. В пределе они говорят о том, что солидарная система, при которой за нынешних пенсионеров платит работающее население, не имеет будущего — в особенности для таких бедных стран, как Россия. Впрочем, убедить в этом россиян будет нелегко: в свежем опросе компании HeadHunter 88% респондентов выступили против повышения пенсионного возраста.

Медведев ссылается на то, что нынешняя возрастная планка для выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин — была установлена в СССР в 1930-е годы, когда средняя продолжительность жизни составляла 40 лет. В 2016 году показатель вырос до 71 года, при этом радикального роста по сравнению с советскими временами на самом деле не произошло: в 1960-х средняя продолжительность жизни в стране доходила до 69 лет.

В современной России люди живут как минимум на 10 лет меньше, чем в развитых странах, а пенсии получают в 5—10 раз скромнее европейских.

 

Тем не менее объективные демографические тренды дают о себе знать. Соотношение работников, с заработков которых уплачиваются страховые взносы, и получателей пенсий сократилось с 4,8 в 1959 году до 2,16 в 2016 году, а к 2030 году число занятых и пенсионеров сравняется. В Пенсионном фонде образовалась масштабная дыра: трансферт из федерального бюджета в 2018 году составит 3,35 трлн рублей.

Экономический рост и благоприятная демографическая ситуация нулевых позволили властям нарастить социальные выплаты и законсервировать положение. Но сегодня от прежнего благополучия не осталось и следа. Зарплатный фонд не растет, на рынок труда выходит малочисленное поколение 1990-х, что ведет к сокращению числа трудоспособного населения. На этом фоне система пенсионного обеспечения стремительно деградирует: пенсионные накопления россиян заморожены, индексация выплат работающим пенсионерам не проводится с 2016 года, а для всех остальных идет со скрипом и за счет махинаций со статистикой. Поэтому в том, что решение откладывать нельзя, в правительстве, пожалуй, правы.

Вопрос в том, насколько бухгалтерской по духу окажется предлагаемая реформа. Повышение пенсионного возраста примерно на треть сократит количество пенсионеров на бюджетном обеспечении, но создаст новые социальные риски. Первый из них — это рост числа пенсионеров за чертой бедности. Средняя пенсия в России едва дотягивает до полутора прожиточных минимумов (14 тысяч рублей), и для семей, балансирующих на грани бедности, потеря этого источника дохода может стать критической.

 
 
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        Едва в России прошли президентские выборы, как повышение пенсионного возраста перестало быть политическим табу. Теперь кабмину не нужно ограничиваться...
 
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