"Психология навынос": Семейные роли, или Кто кому что должен (и должен ли)

Подключившись к плееру прямого эфира TUT.BY в среду, 23 мая в 17.00, вы узнаете:

• насколько сегодня вообще уместно говорить о женских и мужских ролях в семье, если сегодня все больше пропагандируется внегендерное партнерство, когда все поровну — и права, и обязанности, и деньги в дом;

• как не попасть под «женский каблук» (ответ на вопрос мужчины-зрителя);

• что не так с одним из самых живучих современных мифов о том, что женщина «должна» вдохновлять, быть красивой и говорить мужчине, что он молодец, а мужчина от этого будет счастливым и успешным;

• если один из супругов не справляется со своей ролью (не хочет, заболел или ушел в запой) и ее берет на себя второй (зарабатывать деньги, смотреть за детьми, убирать дом и т.д.), может ли это пагубно отразиться на гармонии в семье?

• почему двум хозяйкам на одной кухне обычно сложно уживаться (например, когда под одной крышей живут две семьи);

• распределение обязанностей в семье это всегда четкие зоны ответственности либо «смотря по ситуации»?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.

До встречи в прямом эфире!

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

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