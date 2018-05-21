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"Психология навынос": Семейные роли, или Кто кому что должен (и должен ли)
22.05.2018 18:50 — Новости Общества | Tut.by
Подключившись к плееру прямого эфира TUT.BY в среду, 23 мая в 17.00, вы узнаете:
• насколько сегодня вообще уместно говорить о женских и мужских ролях в семье, если сегодня все больше пропагандируется внегендерное партнерство, когда все поровну — и права, и обязанности, и деньги в дом;
• как не попасть под «женский каблук» (ответ на вопрос мужчины-зрителя);
• что не так с одним из самых живучих современных мифов о том, что женщина «должна» вдохновлять, быть красивой и говорить мужчине, что он молодец, а мужчина от этого будет счастливым и успешным;
• если один из супругов не справляется со своей ролью (не хочет, заболел или ушел в запой) и ее берет на себя второй (зарабатывать деньги, смотреть за детьми, убирать дом и т.д.), может ли это пагубно отразиться на гармонии в семье?
• почему двум хозяйкам на одной кухне обычно сложно уживаться (например, когда под одной крышей живут две семьи);
• распределение обязанностей в семье это всегда четкие зоны ответственности либо «смотря по ситуации»?
Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.
До встречи в прямом эфире!
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Распределение обязанностей в семье это всегда четкие зоны ответственности либо "смотря по ситуации"?
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