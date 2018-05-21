Рекомендации психолога людям, имеющим онкологическое заболевание

Сбор документов, запись к врачам, обследования, выполнение назначений, - все это требует от пациента и его близких самодисциплины и решения вопросов, с которыми они раньше не сталкивались. Семье, где есть человек, имеющий онкологическое заболевание, будет полезна следующая информация и рекомендации.

Заведите ежедневник. В него вы будете вносить важную информацию о лечении: посещение врачей, выполнение назначений, питание и процедуры. Таким помощником может стать самый обычный блокнот или приложение в смартфоне.

Организуйте удобное хранение медицинских документов. При посещении врачей требуются различные документы и их копии, поэтому создайте папку с разделами, в которой будут собраны назначения, выписки из истории болезни, результаты анализов, копия паспорта, страховой полис и другие медицинские документы.

Изучайте информацию о финансовых затратах, связанных с лечением. Вам необходимо понять, какие услуги вы можете получить бесплатно, а какие необходимо будет оплатить. В случае возникновения сомнений в обоснованности взимания платы за конкретную услугу в медицинском учреждении, вы можете уточнить основание.

Если вы застрахованы, обратитесь в страховую компанию для уточнения правильности оформления того или иного вида лечения, обследования. Сохраняйте все чеки и квитанции!

Информация о лечении. К основным методам лечения рака относится хирургическое вмешательство, лучевая терапия и химиотерапия, однако могут проводиться и другие процедуры или использоваться сочетание нескольких вариантов лечения, о которых необходимо уточнить у лечащего врача.

Каждый онкологический больной имеет право на получение льготных (бесплатных) лекарственных препаратов, список которых утвержден Министерством здравоохранения. Для получения бесплатных препаратов необходимо выписать рецепт у лечащего врача. Важно заранее позаботиться о получении препаратов перед праздниками и выходными!

Помните о своих правах. Онкологический диагноз влечет за собой много медико-правовых вопросов, на которые стоит обратить внимание: возможность получения бесплатного лечения и лекарственного обеспечения, оформление инвалидности, вопросы получения психологической, социальной и юридической поддержки. Узнайте контактные данные организаций, куда можно обратиться при возникновении сложностей различного характера.

Онкологический диагноз может повлиять на многие аспекты вашей жизни, в том числе на способность работать. Разные типы рака имеют свою симптоматику: может появиться усталость, потеря веса, одышка, отеки или боли. Вероятно, вам потребуется скорректировать свои рабочие планы и привычки. Решение о продолжении работать (сохранив полную нагрузку или неполный рабочий день) или завершении работы во время лечения может быть сложной задачей. Многое зависит от ваших личных обстоятельств (финансовая ситуация в семье, наличие маленьких детей, удаленность от места лечения). Планируя свою профессиональную жизнь в условиях болезни, посоветуйтесь с лечащим врачом, и постарайтесь ответить себе на несколько вопросов:

- Должен ли я временно сократить нагрузки по состоянию здоровья?

- Должен ли я работать по-другому, чтобы оставалось время и для отдыха, и для лечения?

- Хватит ли мне средств на жизнь и на лечение? Если нет, где можно найти помощь?

- Будет ли мне комфортно ходить на предприятие/в офис во время лечения?

- Кто сможет помочь мне в бытовых вопросах?

- Буду ли я сообщать о своей болезни коллегам и руководству?

Многие люди боятся говорить работодателю, что им был поставлен онкологический диагноз. Сам по себе факт наличия онкологического заболевания и длительной временной нетрудоспособности не могут являться основаниями для увольнения. В то же время, у работодателя может возникнуть объективная необходимость изменения условий труда работника и перевода его на другое место работы (облегченный труд). Если вам необходимо проконсультироваться о правах работника в ситуации болезни, звоните на «горячую» линию Министерства труда и социальной защиты.

Кроме того, вы можете беспокоиться о реакции на ваше заболевание со стороны коллег. Придумайте несколько типовых ответов на вопросы о вашем самочувствии, которые не будут втягивать вас в длительные обсуждения всего происходящего, но и не оттолкнут тех, кто искренне хочет поддержать вас.

Главная задача пациента - вылечиться, но это вовсе не означает, что работа будет этому только мешать. Вы можете обнаружить, что профессиональная деятельность во время лечения дает вам чувство независимости, удовлетворения, отвлекает от мыслей о болезни.

«Доктор, давайте поговорим!» Хороший контакт с врачом настраивает пациента на лечение, помогает справиться со страхами и тревогой. Не стесняйтесь задавать доктору вопросы. Это облегчит ему работу. Существуют простые приемы для повышения эффективности общения с медиками.

1.Познакомьтесь со специалистами, которые будут вас лечить. Для принятия важных решений о лечении лучше знать не только конкретную информацию о заболевании, но и быть знакомым с теми, кто будет вам помогать справиться с ним: врачами, медсестрами, другими специалистами (например, психологом, логопедом).

2.Заведите дневник пациента. Он позволит вам хранить всю информацию о лечении в одном месте. Можно записывать имена, контактную информацию специалистов, у которых вы проходите лечение (часто информация забывается и записки на листиках теряются); записывайте возникающие вопросы, мысли, идеи, ощущения и самочувствие.

3.Подготовьте список вопросов. Записывайте возникающие вопросы о своей болезни, вариантах лечения, процедурах, питании, чтобы задать на следующей встрече с врачом.

4.Ходите на прием с кем-то из близких. Вдвоем вы лучше запомните информацию о лечении и процедурах. Близкий человек поможет сформулировать вопрос о лечении, если вы растеряетесь или занервничаете, напомнит какую-либо информацию, если вы вдруг забудете.

5.Записывайте ответы врача. Делайте заметки с ответами вашего врача, это поможет запомнить конкретные рекомендации и инструкции. Если вы не можете это делать, попросите это делать того, кто вас сопровождает, спросите у врача разрешение использовать диктофон во время приема. Какие вопросы можно задать врачу:

- В чем специфика поставленного диагноза, как протекает болезнь?

- Каковы варианты лечения, какое рекомендуете, какой план лечения?

- Каковы преимущества и риски выбранного лечения?

- Каковы возможные побочные эффекты?

- Если у меня возникнут вопросы по поводу моего лечения, к кому я могу обратиться за информацией еще, кроме своего лечащего врача?

- Есть ли какая-либо информация, которую я могу почитать об этом заболевании, лечении?

6.Убедитесь, что вам все понятно. Если вы чего-то не знаете или не понимаете, не бойтесь уточнить информацию. Это нормально.

7.Задавайте конкретные вопросы. Если вы чувствуете, что даже после объяснения врача у вас не появилось чувство ясности, спросите о возможности получить более подробный ответ в другое время лично, по телефону, электронной почте, в присутствии сопровождающего. Примеры вопросов: «Правильно ли я понял, что…», «Вы имеете ввиду, что я должен...».

Не читайте все подряд в интернете, так как есть много схожих признаков болезней, которые могут не иметь ничего общего с вами! Не собирайте самостоятельно сведений о болезни, не верьте слухам, а обратитесь к специалистам. Нельзя прерывать лечение ради какого-нибудь альтернативного метода. Обсудите положительные и отрицательные стороны альтернативного метода лечения с людьми, которые могут оценить его объективно.

Полезная информация

Не думайте, что рак неминуемо приводит к смерти. Сегодня многие формы рака излечимы, а другие можно держать под контролем в течение продолжительного срока. За это время могут появиться новые способы лечения.

Не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу. Это признак силы, а не слабости. Психотерапия поможет вам облегчить душевные страдания, а это способствует лечению.

Используйте все средства, которые могут помочь вам сохранить душевное равновесие. Медитируйте, ходите в церковь.

Применение релаксационных упражнений оказывает весьма полезное воздействие, когда вы испытываете чрезмерный стресс во время лечения или реабилитации. Освойте их.

Человека успокаивают также сосательные и глотательные движения. Вода, жевательная резинка, леденцы, сладкий чай - все это можно носить с собой постоянно или покупать в ближайшем магазине.

Помогает справиться со стрессом и физическая нагрузка, но она должна быть в радость и разрешена доктором. Простые прогулки пешком не менее 35 минут тоже полезны для уменьшения тревоги и напряжения.

Составьте собственную психологическую «аптечку первой помощи», куда будут входить вещи, места и занятия, которые доставляют удовольствие и которые задействуют пять органов чувств. Для зрения, например, пусть это будет красивая картинка; для слуха - песня или мелодия; для вкуса - любимое блюдо; для осязания - кусочек ткани, камень или кубик льда; для обоняния - ароматный чай или любимые духи.

Будьте доброжелательным по отношению к себе самому - не ругайте себя за неудачи; не сравнивайте себя с теми, кто лучше, сильнее, успешнее и т. п.; хвалите даже за маленькие победы; благодарите свое тело за то, что оно вам служит; заведите «дневник счастья», куда ежедневно записывайте все положительные и приятные моменты дня. При возможности выходите к деревьям, бродите по парку, шуршите листьями, вдыхайте свежий воздух, наблюдайте за птицами.

Почаще общайтесь или просто смотрите на домашних животных и детей, которые, как никто, умеют существовать в «здесь-и-сейчас».

Помощь себе может заключаться и в том, чтобы записывать свои чувства в дневник, говорить о своих переживаниях с близкими, друзьями, лечащим врачом. Конечно, обсуждение того, что происходит с вашим телом, душой, может показаться неловкой или неудобной темой, однако это часть вас и вашей жизни сейчас. Может быть также полезным поговорить с тем, кто пережил подобный опыт. Организуйте сами или включайтесь в группы поддержки - сообщество людей с опытом переживания онкологического заболевания. Уточните у специалистов в онкодиспансере, где есть подобные группы.

Нужно понимать, что постановка диагноза может вызвать целый спектр чувств и эмоций: гнев, вину, обиду, изолированность, уязвимость. Человек может ощущать бессмысленность, неопределённость, пустоту жизни, разрушение надежд и стремлений. Онкобольной и его родственники могут чувствовать себя одинокими в своих страданиях. Им может казаться, что никто их не понимает и даже не пытается понять. На самом деле, большинство людей и даже профессионалов – просто боятся спокойно сесть и побыть рядом с человеком, который страдает. Быть с человеком, который страдает – это рискнуть услышать крик, который находится внутри.

Что делать, что сказать, когда человек тяжело болеет? Владыка Антоний Сурожский давал такой совет: «Если у меня нет слов, нет знаний, но у меня есть ласка, у меня есть тепло, я этим могу поделиться. Если не искать умных формулировок, не искать каких-нибудь доводов, а просто пожалеть и приласкать, тогда все сделаешь». Но для этого надо самим научиться владеть своими эмоциями, избавиться от собственного страха, надо уметь молчать, побыть рядом, раскрыть сердце. Родственникам трудно помогать, если они сами не принимают того, что должен принять пациент. Надо научиться жить в настоящем, правильно относиться к заболеванию. При этом надо понимать, что каждый человек несет ответственность сам за себя, включая состояние болезни - а иначе он становится пассивной жертвой. Тогда он неизбежно впадает в уныние, регрессирует, а от этого физические симптомы болезни увеличиваются. Важно давать больному делать то, что он может, чтобы сохранить его достоинство в собственных глазах.

Жизнь каждого человека драгоценна и имеет бесконечную ценность! Жизнь стоит того, чтобы за неё бороться! Терпения вам, здоровья и всего самого доброго!

Анастасия Косова, психолог

ГУ «ТЦСОН Борисовского района».

Специалисты ГУ «ТЦСОН Борисовского района» оказывают психологическую, юридическую помощь пострадавшим от домашнего насилия. Наш адрес: ул. 50 лет БССР, 27. Тел. психолога 73-45-54.

Если Вы стали жертвой насилия в семье, у Вас есть возможность получить услугу временного приюта. Справки по тел.: 74-19-25 (понедельник-пятница, с 08.00 до 17.00), 8(044)557-16-06 (в вечернее время, а также в субботу и воскресенье)

Вы можете задать вопрос психологу по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Экстренная служба психологической помощи «Телефон доверия» 73-11-11 (по будним дням с 8.00 до 17.00), мобильный 8(044)557-16-06 (круглосуточно).