|
В Минске завершился первый день чемпионата WorldSkills Belarus 2018
22.05.2018 19:16 — Новости Общества | БT
Максим Рыженков, первый заместитель Главы Администрации Президента Беларуси: "Вся эта система этого образования позволяет сегодня дать мощный толчок развитию среднего и малого бизнеса. Человек, получая такой навык, может без предприятий, самостоятельно обеспечить свое трудоустройство, что очень важно для сегодняшнего времени".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 300 участников представляют 37 профессий. Заранее условия задач никто не знал. Ребята получили их сегодня ровно в девять утра. Справиться нужно было до шести...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)