ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В учениях формирований сил спецназа ОДКБ приняли участие более 700 военнослужащих

22.05.2018 19:49 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Активная фаза тактико-специального учения "Кобальт-2018" с формированиями сил специального назначения Коллективных сил ОДКБ прошла сегодня в Казахстане базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения национальной гвардии, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В учении приняли участие подразделения (оперативные группы) государств - членов ОДКБ, руководящий состав внутренних войск МВД Беларуси, полиции Армении, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МВД России, Национальной гвардии Казахстана, МВД Казахстана, МВД Кыргызстана и МВД Таджикистана.

"По замыслу учения были отработаны совместные действия коллективных сил по уничтожению незаконных вооруженных формирований, - отметил пресс-секретарь. - В масштабных маневрах было задействовано более 700 военнослужащих, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, а также до пяти единиц авиационной техники, более 500 единиц стрелкового и артиллерийского оружия. Активно использовались для разведки беспилотные летательные аппараты".

Особенностью нынешнего учения стало создание единого оперативного штаба. Кроме того, впервые проведена командно-штабная тренировка с органами безопасности, которые входят в состав формирований сил специального назначения.

"Сегодня успешно завершено тактико-специальное учение "Кобальт-2018" с формированиями сил специальных операций. Проделана колоссальная работа, успешно отработаны учебно-боевые задачи по противодействию террористическим организациям. Это серьезная подготовка для боевой работы в случае необходимости применения наших Коллективных сил", - заявил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.-0-

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Активная фаза тактико-специального учения "Кобальт-2018" с формированиями сил специального назначения Коллективных сил ОДКБ...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Как при Хрущеве". Десятки католических и православных семинаристов получили повестки из военкоматов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика