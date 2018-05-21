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Приглашает «Хованщина»
22.05.2018 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік
Приглашает «Хованщина»
Афиша мероприятий, посвященных истории партизанского движения в Ивацевичском районе
27 мая 2018 года
до 09.30 – Сбор делегаций в д. Житлин у памятника на братской могиле воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
10.00-10.30 – Митинг «Свет памяти и вечного огня» в д. Житлин у памятника на братской могиле воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
10.30-11.00 – Переезд и сбор делегаций на поляне у входа в мемориальный комплекс «Хованщина».
11.00-12.30 – Военно-историческая реконструкция «Один день из жизни партизанского отряда» с участием клубов исторической реконструкции г. Бреста.
12.30-13.00 – Переезд делегаций на стадион, расположенный в аг. Ходаки.
12.00 – 13.00 – Концерт народного хора ветеранов и народного духового оркестра Ивацевичского городского Дома культуры.
13.00-15.00 – Праздничные мероприятия на стадионе аг. Ходаки:
– концертная программа народного ансамбля песни «Мирские музыки» (Барановичский район)
– работа объектов торговли и общепита
– работа развлекательных аттракционов, батутов.
Оргкомитет.
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Афиша мероприятий, посвященных истории партизанского движения в Ивацевичском районе.
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