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Приглашает «Хованщина»

22.05.2018 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік  
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Приглашает «Хованщина»

 Приглашает «Хованщина»

Афиша мероприятий, посвященных истории партизанского движения в Ивацевичском районе

27 мая 2018 года

до 09.30 – Сбор делегаций в д. Житлин у памятника на братской могиле воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

10.00-10.30 – Митинг «Свет памяти и вечного огня» в д. Житлин у памятника на братской могиле воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

10.30-11.00 – Переезд и сбор делегаций на поляне у входа в мемориальный комплекс «Хованщина».

11.00-12.30 – Военно-историческая реконструкция  «Один день из жизни партизанского отряда» с участием клубов исторической реконструкции г. Бреста.

12.30-13.00 – Переезд делегаций на стадион, расположенный в аг. Ходаки.

12.00 – 13.00 – Концерт народного хора ветеранов и народного духового оркестра Ивацевичского городского Дома культуры.

13.00-15.00 – Праздничные мероприятия на стадионе аг. Ходаки:

– концертная программа народного ансамбля песни «Мирские музыки» (Барановичский район)

– работа объектов торговли и общепита

– работа развлекательных аттракционов, батутов.

Оргкомитет.

 

 
Теги: Брест
 
 
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 Афиша мероприятий, посвященных истории партизанского движения в Ивацевичском районе.
 
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