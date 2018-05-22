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МВД предлагает создать в регионах свои специализированные лицеи

22.05.2018 22:04 — Новости Общества | БелТА  
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МВД предлагает создать в регионах свои специализированные лицеи
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел выступило с инициативой о создании специализированных лицеев МВД в регионах. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

Игорь Шуневич отметил, что 70% абитуриентов существующего лицея МВД - это дети из неблагополучных семей и сироты. "Такие дети приходят к нам на полное гособеспечение. Это хорошее дело, которое МВД сегодня сделает лучше, чем существующие кадетские училища. Я не критикую и не оцениваю эффективность их работы. На примере функционирования лицея МВД утверждаю, что наличие полного гособеспечения, определенного порядка, правильной организации учебы, физического и идеологического воспитания позволяет подготовить любого подростка необязательно к службе в органах внутренних дел, просто к достойной жизни, поступлению в вуз. Учеба в лицее также помогает поправить физическое и моральное здоровье учащихся", - подчеркнул министр.

По его словам, МВД готово пожертвовать частью своих вакантных должностей для того, чтобы сформировать в лицеях крепкие педагогические и воспитательные составы. "Я выступил с такой инициативой. Глава государства поручил более глубоко ее изучить, решение пока не принято", - проинформировал Игорь Шуневич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел выступило с инициативой о создании специализированных лицеев МВД в регионах. Об этом в эфире телеканала...
 
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