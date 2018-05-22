"Не реагировать не имели права". Шуневич - о комментарии МВД по поводу ЛГБТ-флага на посольстве

МВД обязано было прореагировать на появление ЛГБТ-флага на здании посольства Великобритании в Минске. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил глава ведомства Игорь Шуневич.



Фото предоставлено посольством Великобритании в Беларуси

— Не реагировать на подобного рода события мы не имеем никакого права, — заявил Игорь Шуневич, отвечая на вопрос журналиста по поводу заявления , размещенного на сайте МВД в минувшее воскресенье.

Игорь Шуневич отметил, что это «внутреннее дело, в том числе и нашего министерства». Поэтому подначальное ему ведомство не могло оставить без внимания появление на здании посольства этого «атрибута» (так министр назвал ЛГБТ-флаг. — Прим. TUT.BY).

— Я это называю пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем. Это основной мотив, который побудил нас через некоторое время дать свой комментарий, — пояснил Шуневич.

Министр также отметил, что сегодня остро стоит проблема проникновения в наше общество «несвойственных, противоестественных и иных деструктивных особенностей, идеологий» и «больших иммунитетов этому, кроме нашей истории и религии, нет».

Напомним, 20 мая на сайте МВД был размещен комментарий , касающийся действий посольства Великобритании, которое 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, вывесило ЛГБТ-флаг .

В нем борьба ЛГБТ-сообщества за свои права была названа подделкой, как и сами однополые отношения.

МВД также отметило, что «подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских», потому заявления подобного рода — вызов этим ценностям.

— Мы — за подлинное, они не пройдут! — резюмировали в силовом ведомстве.