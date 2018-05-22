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"Не реагировать не имели права". Шуневич - о комментарии МВД по поводу ЛГБТ-флага на посольстве
22.05.2018 23:07 — Новости Общества | Tut.by
МВД обязано было прореагировать на появление ЛГБТ-флага на здании посольства Великобритании в Минске. Об этом в эфире телеканала
— Не реагировать на подобного рода события мы не имеем никакого права, — заявил Игорь Шуневич, отвечая на вопрос журналиста по поводу
Игорь Шуневич отметил, что это «внутреннее дело, в том числе и нашего министерства». Поэтому подначальное ему ведомство не могло оставить без внимания появление на здании посольства этого «атрибута» (так министр назвал ЛГБТ-флаг. — Прим. TUT.BY).
— Я это называю пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем. Это основной мотив, который побудил нас через некоторое время дать свой комментарий, — пояснил Шуневич.
Министр также отметил, что сегодня остро стоит проблема проникновения в наше общество «несвойственных, противоестественных и иных деструктивных особенностей, идеологий» и «больших иммунитетов этому, кроме нашей истории и религии, нет».
Напомним, 20 мая на сайте МВД
В нем борьба ЛГБТ-сообщества за свои права была названа подделкой, как и сами однополые отношения.
МВД также отметило, что «подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских», потому заявления подобного рода — вызов этим ценностям.
— Мы — за подлинное, они не пройдут! — резюмировали в силовом ведомстве.
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- Я это называю пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем. Это основной мотив, который побудил нас через некоторое время дать свой комментарий, - пояснил...
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