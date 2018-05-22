ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Не реагировать не имели права". Шуневич - о комментарии МВД по поводу ЛГБТ-флага на посольстве

22.05.2018 23:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

МВД обязано было прореагировать на появление ЛГБТ-флага на здании посольства Великобритании в Минске. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил глава ведомства Игорь Шуневич.


Фото предоставлено посольством Великобритании в Беларуси

— Не реагировать на подобного рода события мы не имеем никакого права, — заявил Игорь Шуневич, отвечая на вопрос журналиста по поводу заявления, размещенного на сайте МВД в минувшее воскресенье.

Игорь Шуневич отметил, что это «внутреннее дело, в том числе и нашего министерства». Поэтому подначальное ему ведомство не могло оставить без внимания появление на здании посольства этого «атрибута» (так министр назвал ЛГБТ-флаг. — Прим. TUT.BY).

— Я это называю пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем. Это основной мотив, который побудил нас через некоторое время дать свой комментарий, — пояснил Шуневич.

Министр также отметил, что сегодня остро стоит проблема проникновения в наше общество «несвойственных, противоестественных и иных деструктивных особенностей, идеологий» и «больших иммунитетов этому, кроме нашей истории и религии, нет».

Напомним, 20 мая на сайте МВД был размещен комментарий, касающийся действий посольства Великобритании, которое 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, вывесило ЛГБТ-флаг.

В нем борьба ЛГБТ-сообщества за свои права была названа подделкой, как и сами однополые отношения.

МВД также отметило, что «подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских», потому заявления подобного рода — вызов этим ценностям.

— Мы — за подлинное, они не пройдут! — резюмировали в силовом ведомстве.

Без дипломатии, на языке вражды. Что не так с высказыванием МВД о ЛГБТ-флаге на посольстве Британии

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Я это называю пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем. Это основной мотив, который побудил нас через некоторое время дать свой комментарий, - пояснил...
 
Новости дня
Новости общества
 
Глава МВД: Чалый пострадал в результате банальной пьяной драки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Газета Праца
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика