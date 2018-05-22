Глава МВД: Чалый пострадал в результате банальной пьяной драки

Сергей Чалый пострадал в результате «банальной пьяной драки». Об этом глава МВД Игорь Шуневич заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» .

— Спешу разочаровать всех тех, кто пытался подвести подоплеку под рядовое преступление, в том числе и самого пока, наверное, потерпевшего, — отметил Шуневич и заявил, что Сергей Чалый пострадал в результате пьяной драки.

Кто был ее инициатором, заявил Шуневич, установит следствие. Он не исключил, что возбужденное уголовное дело закончится судом.

— Факт остается фактом — банальная пьяная драка двух компаний, — еще раз повторил Шуневич.

Он рассказал, что преступление удалось раскрыть по горячим следам благодаря записям с камер видеонаблюдения. Все участники конфликта были установлены и задержаны.

Напомним, все случилось около полуночи в ночь с пятницы на субботу. Сергей Чалый, по его словам, вместе с двумя друзьями ушел из бара и пошел во двор дома неподалеку. Через несколько минут, утверждает автор «Экономики на пальцах», к ним подбежали пять человек и начали избивать. Чалый получил черепно-мозговую травму и перелом носа.

По факту избиения возбуждено уголовное дело, пять человек (4 парня и девушка) задержаны, сообщили в СК.