|
Глава МВД: Чалый пострадал в результате банальной пьяной драки
22.05.2018 22:05 — Новости Общества | Tut.by
Сергей Чалый пострадал в результате «банальной пьяной драки». Об этом глава МВД Игорь Шуневич заявил в эфире телеканала
— Спешу разочаровать всех тех, кто пытался подвести подоплеку под рядовое преступление, в том числе и самого пока, наверное, потерпевшего, — отметил Шуневич и заявил, что Сергей Чалый пострадал в результате пьяной драки.
Кто был ее инициатором, заявил Шуневич, установит следствие. Он не исключил, что возбужденное уголовное дело закончится судом.
— Факт остается фактом — банальная пьяная драка двух компаний, — еще раз повторил Шуневич.
Он рассказал, что преступление удалось раскрыть по горячим следам благодаря записям с камер видеонаблюдения. Все участники конфликта были установлены и задержаны.
Напомним,
По факту избиения возбуждено уголовное дело, пять человек (4 парня и девушка) задержаны,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Спешу разочаровать всех тех, кто пытался подвести подоплеку под рядовое преступление, в том числе и самого потерпевшего, - отметил Шуневич и заявил, что Сергей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)