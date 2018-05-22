23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"Ушел из жизни человек-легенда системы органов внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Виктор Алексеевич Пискарев", - сообщили в пресс-службе.

Виктор Пискарев начинал службу в ОВД в 1951 году. С 1967 по 1978 год был начальником управления внутренних дел Минского горисполкома. Возглавлял Главное управление Госавтоинспекции МВД СССР. Замминистра БССР, затем министр внутренних дел Белорусской ССР. Долгое время являлся председателем Совета Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, вдохнув в движение новые идеи и инициативы.

"Руководство и личный состав УВД Гродненского облисполкома глубоко скорбит в связи со смертью Виктора Алексеевича Пискарева и выражает искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.-0-