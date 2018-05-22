За день акции по профилактике меланомы в Витебске выявили 17 случаев рака кожи

Витебские дерматологи во время республиканской акции по профилактике меланомы выявили 17 случаев рака кожи, сообщили в областном клиническом центре дерматовенерологии и косметологии.

В День профилактики меланомы в областном кожвендиспансере консультации врачей по поводу новообразований кожи получили около 170 человек, некоторые из них дополнительно прошли бесплатную скиаскопическую диагностику. В итоге медики выявили 17 случаев меланомы (в том числе один — плоскоклеточного рака). В областной клинический онкодиспансер для дальнейшего обследования направили 21 человека.

«Активно прошла акция и в районах области, где возможностью бесплатно попасть на прием к дерматологам воспользовалось достаточно большое количество людей. Общие итоги подведем в ближайшие дни», — отметили в центре.

В структуре онкопатологии злокачественные новообразования кожи занимают первое место. В регионе в 2017 году к дерматологам и косметологам поступило более 615,1 тысячи обращений, и доля по врожденным и приобретенным новообразованиям составила около 16%. В прошлом году врачи выявили более 1 тысячи злокачественных новообразований, в январе-марте 2018-го — 200.

Уменьшить риск развития меланомы позволяют несложные правила: регулярный осмотр кожи, ее обязательная защита от воздействия ультрафиолетового излучения при большом числе пигментных или атипических меланоцитарных невусов, ограничение времени нахождения на открытом воздухе в солнечную погоду с 10 до 15 часов в летнее время, использование головных уборов, солнцезащитных очков и кремов, одежды), ограничение пребывания в солярии.