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За день акции по профилактике меланомы в Витебске выявили 17 случаев рака кожи
23.05.2018 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Витебские дерматологи во время республиканской акции по профилактике меланомы выявили 17 случаев рака кожи, сообщили в областном клиническом центре дерматовенерологии и косметологии.
В День профилактики меланомы в областном кожвендиспансере консультации врачей по поводу новообразований кожи получили около 170 человек, некоторые из них дополнительно прошли бесплатную скиаскопическую диагностику. В итоге медики выявили 17 случаев меланомы (в том числе один — плоскоклеточного рака). В областной клинический онкодиспансер для дальнейшего обследования направили 21 человека.
«Активно прошла акция и в районах области, где возможностью бесплатно попасть на прием к дерматологам воспользовалось достаточно большое количество людей. Общие итоги подведем в ближайшие дни», — отметили в центре.
В структуре онкопатологии злокачественные новообразования кожи занимают первое место. В регионе в 2017 году к дерматологам и косметологам поступило более 615,1 тысячи обращений, и доля по врожденным и приобретенным новообразованиям составила около 16%. В прошлом году врачи выявили более 1 тысячи злокачественных новообразований, в январе-марте 2018-го — 200.
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В День профилактики меланомы в областном кожвендиспансере консультации врачей по поводу новообразований кожи получили около 170 человек, некоторые из них...
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