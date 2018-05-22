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Транспортники назвали самые опасные железнодорожные участки на Витебщине

23.05.2018 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2017 году проблемными участками, где люди получали травмы, были железнодорожные перегоны Витебск — Чепино, Чепино — Лужесно и Лучеса — Журжево — Витьба.

За 4 месяца этого года на витебском участке БЖД от травм погибли два человека. В минувшем году травмированы 8 человек, пять из них смертельно.

Основные причины гибели людей под колесами железнодорожного транспорта — беспечность и пребывание в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за проход по железнодорожным путям, нахождение на путях в неустановленном месте пешеходам предусмотрен штраф до 2 базовых величин. А водителям, игнорирующим правила проезда железнодорожного переезда, грозит уже до 4 базовых.

 
Теги: Витебск
 
 
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За 4 месяца этого года на витебском участке БЖД от травм погибли два человека. В минувшем году травмированы 8 человек, пять из них смертельно.
 
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