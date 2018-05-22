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Транспортники назвали самые опасные железнодорожные участки на Витебщине
23.05.2018 09:06 — Новости Общества | Tut.by
В 2017 году проблемными участками, где люди получали травмы, были железнодорожные перегоны Витебск — Чепино, Чепино — Лужесно и Лучеса — Журжево — Витьба.
За 4 месяца этого года на витебском участке БЖД от травм погибли два человека. В минувшем году травмированы 8 человек, пять из них смертельно.
Основные причины гибели людей под колесами железнодорожного транспорта — беспечность и пребывание в состоянии алкогольного опьянения.
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За 4 месяца этого года на витебском участке БЖД от травм погибли два человека. В минувшем году травмированы 8 человек, пять из них смертельно.
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