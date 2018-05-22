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Скончался бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев

23.05.2018 08:58 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 мая. На 90-м году жизни скончался бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев, сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

В органах внутренних дел Пискарев начал работать в 1951 году. С 1967 по 1978 годы возглавлял УВД Мингорисполкома. С 1978 по 1983 годы — заместитель министра внутренних дел, затем начальник главного управления ГАИ СССР. В 1984—1990 годах — министр внутренних дел БССР.

В некрологе Пискарев назван "человеком — легендой системы органов внутренних дел Республики Беларусь".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 мая. На 90-м году жизни скончался бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев, сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. В органах...
 
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