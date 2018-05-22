Извещение о проведении общественного обсуждения

Продолжительность общественного обсуждения составит 30 дней с 23.05.2018 г. по 21.06.2018 г.

Участники общественного обсуждения могут ознакомиться с графическим материалом (предлагаемыми границами населенного пункта) и представить свои письменные замечания и предложения в землеустроительную службу Борисовского районного исполнительного комитета с 23.05.2018 г. по 21.06.2018 г. с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Борисов, пр. Революции, 45, каб. №6 (телефон для справок 8-0177-76-78-16).