Кочанова: Академии управления при Президенте планируют предоставить особый статус

Геннадий Пальчик и Наталья Кочанова

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академии управления при Президенте Беларуси планируют предоставить особый статус. Об этом сообщила сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова, представляя коллективу вуза нового ректора Геннадия Пальчика , передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент поставил задачу: это должен быть вуз вузов, самый главный вуз. Мы уже думаем о том, что у этого учебного заведения должен быть особый статус. Мы докладывали главе государства, и он согласился с нами", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, Александр Лукашенко хочет раз в полгода бывать в академии, чтобы встречаться с профессорско-преподавательским составом, слушателями и студентами. "Мы это все планируем, и это действительно должно быть на постоянной основе", - добавила глава Администрации.

Она обратила внимание, что работа вуза всегда находится под пристальным контролем всех руководителей органов власти и прежде всего главы государства. Основная задача академии - готовить высокопрофессиональные, ответственные и инициативные управленческие кадры.

"Очень важно увидеть перспективных людей, которые могут по своим личностным и профессиональным качествам занимать высокие должности в нашей стране. Это ваша основная функция, - констатировала Наталья Кочанова. - Надо пересмотреть программы, посмотреть, кто работает здесь. Должны быть и стажировки, и обмен мнениями, опытом с другими странами, чтобы люди, которые преподают здесь, были лучшими педагогами в стране".-0-