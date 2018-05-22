Новый причал и бесплатный Wi-Fi. Что появится в Гродно к фестивалю национальных культрур

К фестивалю национальных культур, который пройдет с 1 по 3 июня, Гродно ждет несколько новшеств. Например, уже 26 мая на Немане откроется новый причал, который начнет принимать маломерные суда. Здесь появится водное такси. Оказывать такие услуги будут индивидуальные предприниматели. А еще улица Советская станет зоной бесплатного Wi-Fi, сообщает телеканал «Гродно Плюс».





Стоимость прогулки на водном такси, говорят в Гродненском горисполкоме, будет зависеть от времени, проведенного в пути. Первые пассажиры смогут протестировать новый транспорт уже в эту субботу.

Еще одно новшество — бесплатный Wi-Fi в центре города.

— Для удобства жителей и гостей нашего города к 1 июня мы планируем на протяжении всей улицы Советской сделать бесплатный Wi-Fi. Уверен, эта услуга будет востребована и доступна каждому жителю и гостю, который приедет в город Гродно, — рассказал заместитель председателя Гродненского городского исполнительного комитета Андрей Болтрик.