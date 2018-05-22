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В Витебске поставят памятник Федору Махнову - самому высокому человеку на земле
23.05.2018 08:30 — Новости Общества | Tut.by
В июне, накануне Дня города, в сквере Маяковского рядом с Ратушей установят скульптуру Федора Махнова — крестьянина из-под Витебска, который считается самым высоким человеком на земле. По разным данным, его рост был от 239 до 285 см. А памятник ему будет высотой 320 см. Величия гиганту добавит старинный головной убор — цилиндр.
Автор скульптуры — витебский скульптор Иван Казак, а тендер на ее отливку выиграл скульптурный комбинат Белорусского союза художников.
Изготовление памятника обойдется бюджету города почти в 75 тысяч рублей, в эту сумму входит и вознаграждение скульптору. По документам закупки, на новый объект пойдут деньги, заработанные на городских субботниках.
Монументально-декоративная скульптура называется «Витебский великан»: то есть формально это не памятник реальной исторической личности Федору Махнову, а его художественный образ в интерпретации скульптора.
При этом высота фигуры без головного убора — 285 сантиметров, именно такой рост был у Федора Махнова. Вместе с цилиндром высота скульптуры составит 320 сантиметров. Для масштаба рядом расположен венский стул.
Памятник планируют установить в сквере Маяковского, ближе к улице Крылова. Рядом будет находиться информационная доска — на валуне, который лежит в этом зеленом уголке города.
Ранее СМИ сообщали, что памятник Федору Махнову хотели установить на железнодорожной станции в деревне Старое Село под Витебском, неподалеку от которой располагался хутор Костюки, где родился великан.
Напомним, этим летом в Витебске должны появиться еще два памятника — киевской
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В июне, накануне Дня города, в сквере Маяковского рядом с Ратушей установят скульптуру Федора Махнова - крестьянина из-под Витебска, который считается самым...
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