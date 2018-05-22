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В Витебске поставят памятник Федору Махнову - самому высокому человеку на земле

23.05.2018 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В июне, накануне Дня города, в сквере Маяковского рядом с Ратушей установят скульптуру Федора Махнова — крестьянина из-под Витебска, который считается самым высоким человеком на земле. По разным данным, его рост был от 239 до 285 см. А памятник ему будет высотой 320 см. Величия гиганту добавит старинный головной убор — цилиндр.


Памятник Федору Махнову в сквере возле Ратуши. Привязка к местности выполнена редакцией «Народных новостей Витебска»

Автор скульптуры — витебский скульптор Иван Казак, а тендер на ее отливку выиграл скульптурный комбинат Белорусского союза художников.

Изготовление памятника обойдется бюджету города почти в 75 тысяч рублей, в эту сумму входит и вознаграждение скульптору. По документам закупки, на новый объект пойдут деньги, заработанные на городских субботниках.

Монументально-декоративная скульптура называется «Витебский великан»: то есть формально это не памятник реальной исторической личности Федору Махнову, а его художественный образ в интерпретации скульптора.

При этом высота фигуры без головного убора — 285 сантиметров, именно такой рост был у Федора Махнова. Вместе с цилиндром высота скульптуры составит 320 сантиметров. Для масштаба рядом расположен венский стул.

Модель скульптуры Федора Махнова. Скульптор Иван Казак

Памятник планируют установить в сквере Маяковского, ближе к улице Крылова. Рядом будет находиться информационная доска — на валуне, который лежит в этом зеленом уголке города.

Ранее СМИ сообщали, что памятник Федору Махнову хотели установить на железнодорожной станции в деревне Старое Село под Витебском, неподалеку от которой располагался хутор Костюки, где родился великан.

Напомним, этим летом в Витебске должны появиться еще два памятника — киевской княгине Ольге и десантникам.

Федор Махнов, которого называют «витебским Гулливером», родился 18 июня 1878 года в деревне Костюки Старосельской волости Витебского уезда. Из-за своего огромного роста слыл достопримечательностью в Европе. Длина его стопы равнялась 51 см, длина ладони — 31 см. При этом весил он 182 кг и был чрезвычайно силен.

Выступал в цирке, вместе с ним путешествовал по миру. Умер Махнов в 1912 году, в возрасте 34 лет. Предположительно, от заболевания легких, хотя есть и иные версии. Поговаривали, будто великана отравили, но доказательств этому нет.

В этом году в регионе планируют отпраздновать 140-летие со дня рождения великана. Много лет в Витебске проводится конкурс на самого высокого человека.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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В июне, накануне Дня города, в сквере Маяковского рядом с Ратушей установят скульптуру Федора Махнова - крестьянина из-под Витебска, который считается самым...
 
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