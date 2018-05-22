Командующий ВВС Латвии посещает с визитом Беларусь

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командующий Военно-воздушными силами Латвии полковник Армандс Салтупс находится с визитом в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Визит в Беларусь командующего ВВС Латвии проходит 23-24 мая. "С его участием будут проанализированы результаты практической реализации соглашения между Министерством обороны Беларуси и Министерством обороны Латвии об обмене информацией о полетах воздушных судов от 8 июня 2017 года. Также будут обсуждены вопросы сотрудничества в области поисково-спасательной деятельности, участия ВВС и войск ПВО в обеспечении безопасности воздушного пространства при проведении массовых мероприятий, дальнейшего развития военного сотрудничества, касающегося деятельности ВВС и войск ПВО", - проинформировали в Минобороны.

Как отметили в министерстве, достигнутые во время визита договоренности будут содействовать повышению эффективности охраны государственных границ Беларуси и Латвии в воздушном пространстве, улучшению контроля за порядком использования воздушного пространства при полетах вблизи границ и при их пересечении, укреплению мер доверия между государствами и региональной безопасности.-0-