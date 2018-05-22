"Вуз вузов". Академия управления получит особый статус, раз в полгода ее будет посещать президент

Академии управления при президенте Беларуси планируют предоставить особый статус. Об этом сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, представляя коллективу вуза нового ректора Геннадия Пальчика, передает БЕЛТА .

— Президент поставил задачу: это должен быть вуз вузов, самый главный вуз. Мы уже думаем о том, что у этого учебного заведения должен быть особый статус. Мы докладывали главе государства, и он согласился с нами, — сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, Александр Лукашенко хочет раз в полгода бывать в академии, чтобы встречаться с профессорско-преподавательским составом, слушателями и студентами.

Наталья Кочанова обратила внимание, что основная задача академии — готовить высокопрофессиональные, ответственные и инициативные управленческие кадры.

— Очень важно увидеть перспективных людей, которые могут по своим личностным и профессиональным качествам занимать высокие должности в нашей стране. Это ваша основная функция, — констатировала Наталья Кочанова. — Надо пересмотреть программы, посмотреть, кто работает здесь. Должны быть и стажировки, и обмен мнениями, опытом с другими странами, чтобы люди, которые преподают здесь, были лучшими педагогами в стране.

Напомним, больше года назад Александр Лукашенко раскритиковал Академию управления .

— Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить. Туда оно было и направлено для того, чтобы провести нормальную работу, — говорил президент. — Надо посмотреть, кого мы там будем готовить, и под них делать программы. Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие, которые завтра будут востребованы. А вы проанализируйте, сколько там получили образование людей, которые завтра вообще на пенсию уходят. Они как были в этих должностях, так и остались. Зачем мы туда их направляем, какой смысл в этом?

Александр Лукашенко считает, что будущий управленец должен получать максимум необходимых знаний.

— Он оттуда должен выйти с хорошим знанием иностранного языка. Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчика общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими. Определенные знания юриспруденции, особенно экономики. Ну и управление.