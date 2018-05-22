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"Вуз вузов". Академия управления получит особый статус, раз в полгода ее будет посещать президент

23.05.2018 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Академии управления при президенте Беларуси планируют предоставить особый статус. Об этом сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, представляя коллективу вуза нового ректора Геннадия Пальчика, передает БЕЛТА.

— Президент поставил задачу: это должен быть вуз вузов, самый главный вуз. Мы уже думаем о том, что у этого учебного заведения должен быть особый статус. Мы докладывали главе государства, и он согласился с нами, — сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, Александр Лукашенко хочет раз в полгода бывать в академии, чтобы встречаться с профессорско-преподавательским составом, слушателями и студентами.

Наталья Кочанова обратила внимание, что основная задача академии — готовить высокопрофессиональные, ответственные и инициативные управленческие кадры.

 — Очень важно увидеть перспективных людей, которые могут по своим личностным и профессиональным качествам занимать высокие должности в нашей стране. Это ваша основная функция, — констатировала Наталья Кочанова. — Надо пересмотреть программы, посмотреть, кто работает здесь. Должны быть и стажировки, и обмен мнениями, опытом с другими странами, чтобы люди, которые преподают здесь, были лучшими педагогами в стране.

Напомним, больше года назад Александр Лукашенко раскритиковал Академию управления.

— Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить. Туда оно было и направлено для того, чтобы провести нормальную работу, — говорил президент. — Надо посмотреть, кого мы там будем готовить, и под них делать программы. Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие, которые завтра будут востребованы. А вы проанализируйте, сколько там получили образование людей, которые завтра вообще на пенсию уходят. Они как были в этих должностях, так и остались. Зачем мы туда их направляем, какой смысл в этом?

Александр Лукашенко считает, что будущий управленец должен получать максимум необходимых знаний.

— Он оттуда должен выйти с хорошим знанием иностранного языка. Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчика общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими. Определенные знания юриспруденции, особенно экономики. Ну и управление.

 
 
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Об этом сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, представляя коллективу вуза нового ректора Геннадия Пальчика, передает БЕЛТА.
 
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