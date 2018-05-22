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Цвет настроения – желтый

23.05.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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А уровень опасности – красный: короед продолжает поражать сосновые насаждения.

Цвет настроения – желтый

Наверняка вы заметили, что сейчас часть хвойного леса постепенно сменила свой цвет: с привычного зеленого на нездоровый желтый. Как говорит главный лесничий Буда-Кошелевского опытного лесхоза Сергей Красуцкий, это первый признак того, что деревья поражены жуком короедом.
– Вредители в лесных насаждениях присутствуют всегда, но если их численность не превышает критического порога, то повреждения, которые они наносят лесу, практически неощутимы. Проблема в том, что за последние годы короед превысил тот самый порог. Мне кажется, что причина в засухе. Деревья ослабли и не могут противостоять вредителю. «Дает отпор» напасти только здоровый массив, – поясняет Сергей Красуцкий.
Короед бывает разный. В нашем районе, например, преобладает вершинный. Поражает он только верхушки, но и этого достаточно, чтобы погубить дерево. Борются с ним в основном с помощью сплошных и выборочных санитарных вырубок и уборки захламленности. Проще говоря, дерево с короедом «валят», удаляя пораженную его часть (верхушку), а порубочные остатки, ветви, сучья сжигают (в непожароопасный период). Вырубленная древесина обрабатывается специальным химикатом, но только та, которая больше 20 дней пролежала на делянке (считается, что за этот срок жук мог проникнуть и в нее).
Темпы распространения короеда в нашем районе отчетливо видны по количеству сплошных вырубок. В 2014 году лесхоз провел сплошную вырубку на площади 24 га, спустя год – на 44 га, в 2016 – на 76 га, в 2017 – на 194 га, при этом 138 га – сосна. В нынешнем году, когда период активности вредителя только начался, эта цифра уже достигла 51 га, а выборочная и вовсе составила 448 га (664 га в 2017 году). Это значит, что сейчас лесники идут на шаг вперед и успевают извлекать выгоду, но каждый из них боится, что подобными темпами количество хвойного леса существенно сократится.
– Сергей Иванович, говорят, что такими темпами весь хвойный лес в районе может погибнуть. А в действительности какова ситуация: разрешимая или патовая? – интересуемся мы.
– Подобной по масштабу напасти я не встречал за 35 лет работы в лесном хозяйстве. Проблема, конечно, серьезная, но не катастрофическая. Уровень грунтовых вод поднялся, лес должен окрепнуть, да и короед может погибнуть сам. Ввиду массовости у него появляются болезни и собственные вредители.
Роман ВЕЖНОВЕЦ.

 
 
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А уровень опасности – красный: короед продолжает поражать сосновые насаждения. Наверняка вы заметили, что сейчас часть хвойного леса постепенно...
 
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