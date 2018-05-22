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В Кореличском районе возбудили уголовное дело в отношении мамы, дочь которой заражена ВИЧ

23.05.2018 12:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Кореличском районе в отношении ВИЧ-инфицированной матери, передавшей заболевание своему ребенку, возбуждено уголовное дело по статье «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Дочери Людмилы Лешко (имя и фамилия изменены по этическим причинам. — авт.) был поставлен диагноз ВИЧ. Правда, женщина с ним не согласна и говорит, что врачи ошибаются.


Рассматриваются три версии заражения: внутриутробное, при родах и при кормлении грудью. Следователи уверены, что опасности подвергался также и отец ребенка.

По словам заместителя председателя Кореличского райисполкома Руслана Абрамчика, несмотря на повышенное внимание к данной семье, у контролирующих органов ни разу не возникло претензий к психологической обстановке и исполнению матерью своих обязанностей, но причины для беспокойства все-таки были:

— Мама пару лет назад наотрез отказалась от медицинского освидетельствования детей на предмет наличия антител к ВИЧ. Тогда ее поставили перед фактом: вы нарушаете права ребенка на получение медицинской помощи. Только после этого она согласилась и отвезла детей на анализы в Минск.

Тест в тот раз оказался отрицательным, а вот недавний дал положительный результат у младшего ребенка. Но от дальнейших обследований мать пока отказывается. Дело в том, что Людмила, диагноз ВИЧ которой был выставлен еще в 2003 году, до сих пор не хочет верить в то, что она может быть заражена смертельным вирусом, а значит, по ее мнению, нет смысла и детей проверять.

— Я не преступница, я это подчеркиваю. Я родила дочку, потом кормила ее грудью. Но после этого тест крови у дочери был отрицательным. Как он стал положительным во время второго анализа? Это ложно положительный результат. У нее лимфоузел под ушком был воспален. Именно это и дало такую реакцию. Кстати, у меня тоже так было. Во время анализа крови, когда мне диагностировали ВИЧ впервые, я болела ангиной. Я после дочку к иммунологу возила — она сказала, что ребенок нормальный, — говорит женщина.

Людмила уверена, что, пройдя процедуру проверки на наличие вируса иммунодефицита человека за границей, она обязательно докажет, что все эти годы не была больна, да и диагноз ее младшему ребенку выставлен неправильно. В доказательство своих слов собеседница демонстрирует подтянутое тело с ровной кожей. Разве такое может быть у больного со страшным диагнозом? Обнаруженная у нее онкология и ряд других болезней, которые считаются сопутствующими у ВИЧ-инфицированных людей, в расчет ею не берутся.

Людмила медицинские проверки называет адом и хочет оградить от них сына и дочь.

В то же время врач-инфекционист Кореличской центральной районной больницы Олег Бурак в выставленных диагнозах уверен и настаивает на том, чтобы мать предоставила возможность дообследовать ребенка:

— Необходимо увидеть иммунограмму ребенка, раз диагноз выставлен по результатам обследования в лаборатории Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Надо посмотреть, какая вирусная нагрузка у ребенка и на основании этого назначить лечение. Я просил мать об этом еще в декабре — и она мне пообещала, но до сих пор не выполнила обещание. Но если я назначу препараты, будет ли мама их давать? Врачи с милицией приезжали к ней домой — она так и не дала обследовать дочь. У сына обследование проводилось дважды. Второй раз чуть ли не с боем взяли анализ, пришлось просить помощи у прокуратуры.

Почему тогда первый анализ проблем у дочери Людмилы не выявил? Врач объяснил, что в раннем возрасте у ребенка организм может либо еще не начать вырабатывать антитела к вирусу, либо давать ложный результат на материнские антитела. Поэтому и проводится повторный анализ, чтобы уточнить текущий ВИЧ-статус ребенка. Диагноз выставляется консилиумом на основании целого ряда исследований.

Тем временем, если следователи в ходе работы по уголовному делу в отношении Людмилы Лешко найдут доказательства того, что своими действиями она заведомо поставила близких в опасность заражения смертельно опасным вирусом, а суд найдет их убедительными, то ей может грозить наказание в виде штрафа, ареста либо лишения свободы сроком до 3 лет. Следователи признают, что случай — редкий и неординарный, поэтому исход дела заранее невозможно спрогнозировать.

В 2016 году было возбуждено 30 уголовных дел по статье «Заражение вирусом иммунодефицита человека». В 2017 году — уже 130. В этом году с такой формулировкой состава преступления уже заведено 27 уголовных дел. Это происходит на фоне постепенного роста количества ВИЧ-инфицированных. 22 218 человек — в начале 2017 года и 25074 случая на 1 марта 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Правда, женщина с таким диагнозом не согласна и обследовать ребенка и назначить ему лечение не дает.
 
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