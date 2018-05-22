100-летие пограничной службы в Пинске: программа праздничных мероприятий на 26 мая

Белорусские пограничники 28 мая отметят 100-летие со дня образования пограничной службы. Днем ее создания считается 28 мая 1918 года, когда был подписан Декрет «Об учреждении пограничной охраны». Военнослужащие Пинского погранотряда в честь векового юбилея подготовили большую программу мероприятий, которые пройдут в Пинске, и приглашают жителей и гостей города присоединиться к празднованию.

Праздничные мероприятия в Пинске состоятся в субботу, 26 мая, в городском парке культуры и отдыха. Откроет программу в 12.00 плац-концерт военного оркестра Пинского погранотряда . Гости праздника в этот день смогут посетить выставку техники и вооружения, формы и снаряжения. В парке будут работать площадки по сборке-разборке оружия, стрельбы по мишени, детская зона, полевая кухня. Также все желающие смогут принять участие в различных спортивно-развлекательных конкурсах.

Завершится праздник в честь 100-летия со дня образования пограничной службы показательными выступлениями военнослужащих Пинского погранотряда.



