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100-летие пограничной службы в Пинске: программа праздничных мероприятий на 26 мая

23.05.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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100-летие пограничной службы в Пинске: программа праздничных мероприятий на 26 мая

Белорусские пограничники 28 мая отметят 100-летие со дня образования пограничной службы. Днем ее создания считается 28 мая 1918 года, когда был подписан Декрет «Об учреждении пограничной охраны». Военнослужащие Пинского погранотряда в честь векового юбилея подготовили большую программу мероприятий, которые пройдут в Пинске, и приглашают жителей и гостей города присоединиться к празднованию.

Праздничные мероприятия в Пинске состоятся в субботу, 26 мая, в городском парке культуры и отдыха. Откроет программу в 12.00 плац-концерт военного оркестра Пинского погранотряда. Гости праздника в этот день смогут посетить выставку техники и вооружения, формы и снаряжения. В парке будут работать площадки по сборке-разборке оружия, стрельбы по мишени, детская зона, полевая кухня. Также все желающие смогут принять участие в различных спортивно-развлекательных конкурсах.

Завершится праздник в честь 100-летия со дня образования пограничной службы показательными выступлениями военнослужащих Пинского погранотряда.

100-летие пограничной службы в Пинске: программа праздничных мероприятий на 26 мая

 

 
 
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Белорусские пограничники 28 мая отметят 100-летие со дня образования пограничной службы. Днем ее создания считается 28 мая 1918 года, когда был подписан Декрет «Об...
 
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