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В ТЦ Galleria Minsk поставили новогоднюю елку
23.05.2018 12:32 — Новости Общества | Tut.by
23 мая в холле ТЦ Galleria Minsk установили новогоднюю елку с игрушками. Мы попытались выяснить, для чего это сделали и как долго она там простоит.
Елка в торговом центре появилась утром. Покупатели делают на фоне украшенной елки фотографии и шутят: «Либо забыли убрать, либо праздник круглый год».
В ТЦ Galleria Minsk от комментариев отказались. Елка, как нам пояснили, простоит до конца сегодняшнего дня, после чего ее уберут.
Можно предположить, что это реклама или пиар-акция компании. Какой — станет известно вечером в ТЦ Galleria Minsk в 17.30.
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Мы попытались узнать, как долго елка простоит в ТЦ.
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