В ТЦ Galleria Minsk поставили новогоднюю елку

23 мая в холле ТЦ Galleria Minsk установили новогоднюю елку с игрушками. Мы попытались выяснить, для чего это сделали и как долго она там простоит.



Фото: читатель Анна Васильчикова.

Елка в торговом центре появилась утром. Покупатели делают на фоне украшенной елки фотографии и шутят: «Либо забыли убрать, либо праздник круглый год».

В ТЦ Galleria Minsk от комментариев отказались. Елка, как нам пояснили, простоит до конца сегодняшнего дня, после чего ее уберут.



Фото: читатель Анна Васильчикова

Можно предположить, что это реклама или пиар-акция компании. Какой — станет известно вечером в ТЦ Galleria Minsk в 17.30.