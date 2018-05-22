Осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341 УК).





В Октябрьском РОСК находится уголовное дело, возбужденное по ст. 341 УК Республики Беларусь в отношении неустановленного лица, которое в период с 14.03.2018 по 15.03.2018 путем четырех разрезов повредило тентовое покрытие сценической площадки, расположенной в центральном парке г.п. Октябрьский по ул. Советская, чем совершило порчу имущества, принадлежащего ГУК «Октябрьский центр досуга». Причиненный ущерб составил 400 рублей. Лицо, совершившее преступление, до настоящего времени не установлено.

Уважаемые жители района, если Вам что-либо известно о лице, совершившем данное преступление, просим сообщить в Октябрьский РОСК по телефону 3 01 32. Гарантируем конфиденциальность лица, предоставившего информацию.

Справочно:

Преступление, предусмотренное ст. 341 УК Республики Беларусь, выражается в осквернении зданий и сооружений циничными надписями или изображениями, порче имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаком более тяжкого преступление.

Осквернение сооружений и поручу имущества, ответственность за которые предусмотрена ст. 341 УК, иначе принято называть вандализмом. Непосредственным объектом данного преступления является общественный порядок.

Непосредственным объектом данного преступления является общественный порядок.

Объективная сторона преступления образуется совершением любого из следующих действий:

— осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями (нанесение на здания или сооружения надписей или изображений с помощью различных красок, мела, угля, пачкание их нечистотами и т.п.);

— порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах (повреждение дверей, окон, или сидений в поездах, автобусах и иных средствах общественного транспорта, порче лифтов, телефонных автоматов, оборудования в парках, осветительного оборудования и т.п.).

Условием привлечения к ответственности по данной статье является отсутствие в действиях виновного состава более тяжкого преступления. Это значит, что подобные действия поглощаются составами более тяжких преступлений, таких как, например, хулиганство (ст. 339), умышленное уничтожение либо повреждение имущества (ст. 218), надругательство над историко-культурными ценностями (ст. 346) и др.

Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Субъективная сторона вандализма характеризуется прямым умыслом на совершение указанных действий. Мотивы преступления могут быть различные и на квалификацию не влияют.

По материалам Октябрьского РОСК