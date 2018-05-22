﻿ ЖКХ. Долг платежом страшен. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЖКХ. Долг платежом страшен

23.05.2018 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Ежемесячно в каждый дом приходит извещение о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. Большинство граждан тогда спешит в отделение банка, инфокиоск или к компьютеру, чтобы оплатить полученные блага, но находятся и такие, кто надеется на дармовщину. Считают, что все инженерные системы существуют, функционируют и обновляются сами по себе, не требуя дополнительных расходов, а воду, тепло и свет дарит матушка-природа всем и бесплатно? И таких людей немало: просроченная задолженность населения за ЖКУ составляет 242 тысячи рублей.

Если проанализировать ситуацию более детально, то увидим, что наибольшее количество недобросовестных плательщиков — 984 — имеют задолженность до 3 месяцев, 121 — от 3 до 6. Свыше полугода плату не вносят 82 земляка, 128 должников «со стажем» от 1 до 3 лет, а 106 граждан можно отнести к категории «рецидивистов»: они пользуются благами цивилизации «на халяву» более 3 лет. И если для первой группы неплательщиков высока вероятность, что средства все-таки будут внесены, ведь причины отсутствия своевременной оплаты за 1-2 месяца могут быть разными: длительная командировка, болезнь или временные финансовые трудности, то те, кто несколько лет не платят по счету и не испытывают никаких угрызений совести, скорее всего не почувствуют их и в дальнейшем.

Каждый осиповчанин может указать множество болевых точек в жилфонде, где требуется срочное приложение сил и средств. Но ремонт кровли, тепловая модернизация зданий, замена трубопровода во многих домах задерживается на неопределенный срок именно из-за того, что необходимые средства  должны были поступить в бюджет от населения, но так до него и не дошли.

ЖКХ. Долг платежом страшен

Картинка использована в качестве иллюстрации.

Как бороться с неплательщиками? Идеи у коммунальников есть, но воплотить в реальность их зачастую оказывается затруднительно.

Как рассказал юрисконсульт Единого расчетного центра Кирилл Стукалов, раньше вывешивались на подъездах-дверях фамилии злостных неплательщиков: мол, здесь живет должник; списки безответственных собственников помещались в общественных местах. Но люди, не желающие знать и выполнять собственные обязанности перед государством, рьяно отстаивают свои права, требуя неразглашения персональных данных. Поэтому с безответственными жильцами работники УКП ЖКХ и ЕРЦ поступают довольно тактично и обходительно. Должников обзванивают и… любезно просят заплатить за потребленные услуги. Если через месяц долг сохраняется, то нерадивым гражданам отправляется предупреждение об отключении от коммуникаций, а при необходимости наносятся визиты с привлечением РОВД.

Какая-то часть жильцов на этом этапе гасит долг, другие же переходят в следующий разряд, с просроченной задолженностью от 3 до 6 месяцев. Тогда подключается нотариальная контора, которая дает разрешение на принудительное взыскание долга из зарплат или пенсий. В месяц оформляется порядка 80 таких исполнительных надписей. А тем, кто не имеет легального заработка, коммунальники приостанавливают предоставление некоторых важных благ цивилизации, таких, как электричество, вода, газ. Но и это не всегда срабатывает: свет в мрачных жилищах некоторых аморальных особ — роскошь излишняя, пьют они далеко не воду, а готовить пищу на плите не имеют привычки.

Самое страшное, что может подстерегать злостных неплательщиков, — потеря крыши над головой в буквальном смысле слова: им в лучшем случае предоставят меньшее по площади и менее благоустроенное жилье, в худшем — ничего не предложат. Но процесс принудительного выселения трудоемкий и длительный, подобные решения принимаются через суд и только в том случае, если жилец не использовал массу предоставленных ему шансов и не исправил ситуацию. И используется «высшая мера» крайне редко, например, в прошлом году — дважды. Сейчас решается судьба четырех должников «со стажем», которые в ближайшие месяцы рискуют стать лицами без определенного места жительства.

Но это касается неработающих особ, образ жизни которых не имеет намеков на здоровый. А почему игнорируют квартплату другие?

— Многие случаи связаны с низкой платежеспособностью, — считает Кирилл Стукалов. — Не всегда рассчитывают свои силы. За квартиру большой площади или неприватизированную, например, платить приходится немало. А зарплаты определенной части населения невысоки.

Но ведь нужно учиться сопоставлять свои желания и возможности! И если по каким-то причинам гражданин не может оплачивать занимаемую или желаемую жилплощадь, есть возможность умерить запросы и подобрать «по Сеньке шапку». В малых населенных пунктах пустует достаточно домов, плата за проживание в которых значительно ниже, чем за комфортабельные квартиры. И уровень жизни соответственно отличается. Но зато спать можно будет спокойно, ведь долги останутся в прошлом. Не подходит вариант? Тогда нужно искать дополнительный заработок и добросовестно платить за жилищно-коммунальные услуги. Другого выхода нет. Надеяться нужно только на себя. А, соответственно, и жить по средствам.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежемесячно в каждый дом приходит извещение о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. Большинство граждан тогда спешит в отделение банка, инфокиоск или к...
 
Новости дня
Новости общества
 
Эксперт-криминалист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика