ЖКХ. Долг платежом страшен

Ежемесячно в каждый дом приходит извещение о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. Большинство граждан тогда спешит в отделение банка, инфокиоск или к компьютеру, чтобы оплатить полученные блага, но находятся и такие, кто надеется на дармовщину. Считают, что все инженерные системы существуют, функционируют и обновляются сами по себе, не требуя дополнительных расходов, а воду, тепло и свет дарит матушка-природа всем и бесплатно? И таких людей немало: просроченная задолженность населения за ЖКУ составляет 242 тысячи рублей.

Если проанализировать ситуацию более детально, то увидим, что наибольшее количество недобросовестных плательщиков — 984 — имеют задолженность до 3 месяцев, 121 — от 3 до 6. Свыше полугода плату не вносят 82 земляка, 128 должников «со стажем» от 1 до 3 лет, а 106 граждан можно отнести к категории «рецидивистов»: они пользуются благами цивилизации «на халяву» более 3 лет. И если для первой группы неплательщиков высока вероятность, что средства все-таки будут внесены, ведь причины отсутствия своевременной оплаты за 1-2 месяца могут быть разными: длительная командировка, болезнь или временные финансовые трудности, то те, кто несколько лет не платят по счету и не испытывают никаких угрызений совести, скорее всего не почувствуют их и в дальнейшем.

Каждый осиповчанин может указать множество болевых точек в жилфонде, где требуется срочное приложение сил и средств. Но ремонт кровли, тепловая модернизация зданий, замена трубопровода во многих домах задерживается на неопределенный срок именно из-за того, что необходимые средства должны были поступить в бюджет от населения, но так до него и не дошли.

Как бороться с неплательщиками? Идеи у коммунальников есть, но воплотить в реальность их зачастую оказывается затруднительно.

Как рассказал юрисконсульт Единого расчетного центра Кирилл Стукалов, раньше вывешивались на подъездах-дверях фамилии злостных неплательщиков: мол, здесь живет должник; списки безответственных собственников помещались в общественных местах. Но люди, не желающие знать и выполнять собственные обязанности перед государством, рьяно отстаивают свои права, требуя неразглашения персональных данных. Поэтому с безответственными жильцами работники УКП ЖКХ и ЕРЦ поступают довольно тактично и обходительно. Должников обзванивают и… любезно просят заплатить за потребленные услуги. Если через месяц долг сохраняется, то нерадивым гражданам отправляется предупреждение об отключении от коммуникаций, а при необходимости наносятся визиты с привлечением РОВД.

Какая-то часть жильцов на этом этапе гасит долг, другие же переходят в следующий разряд, с просроченной задолженностью от 3 до 6 месяцев. Тогда подключается нотариальная контора, которая дает разрешение на принудительное взыскание долга из зарплат или пенсий. В месяц оформляется порядка 80 таких исполнительных надписей. А тем, кто не имеет легального заработка, коммунальники приостанавливают предоставление некоторых важных благ цивилизации, таких, как электричество, вода, газ. Но и это не всегда срабатывает: свет в мрачных жилищах некоторых аморальных особ — роскошь излишняя, пьют они далеко не воду, а готовить пищу на плите не имеют привычки.

Самое страшное, что может подстерегать злостных неплательщиков, — потеря крыши над головой в буквальном смысле слова: им в лучшем случае предоставят меньшее по площади и менее благоустроенное жилье, в худшем — ничего не предложат. Но процесс принудительного выселения трудоемкий и длительный, подобные решения принимаются через суд и только в том случае, если жилец не использовал массу предоставленных ему шансов и не исправил ситуацию. И используется «высшая мера» крайне редко, например, в прошлом году — дважды. Сейчас решается судьба четырех должников «со стажем», которые в ближайшие месяцы рискуют стать лицами без определенного места жительства.

Но это касается неработающих особ, образ жизни которых не имеет намеков на здоровый. А почему игнорируют квартплату другие?

— Многие случаи связаны с низкой платежеспособностью, — считает Кирилл Стукалов. — Не всегда рассчитывают свои силы. За квартиру большой площади или неприватизированную, например, платить приходится немало. А зарплаты определенной части населения невысоки.

Но ведь нужно учиться сопоставлять свои желания и возможности! И если по каким-то причинам гражданин не может оплачивать занимаемую или желаемую жилплощадь, есть возможность умерить запросы и подобрать «по Сеньке шапку». В малых населенных пунктах пустует достаточно домов, плата за проживание в которых значительно ниже, чем за комфортабельные квартиры. И уровень жизни соответственно отличается. Но зато спать можно будет спокойно, ведь долги останутся в прошлом. Не подходит вариант? Тогда нужно искать дополнительный заработок и добросовестно платить за жилищно-коммунальные услуги. Другого выхода нет. Надеяться нужно только на себя. А, соответственно, и жить по средствам.