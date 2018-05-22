"Климатические условия сложились благоприятно". Почему комаров и мошек в этом году стало больше

Из-за теплых зимы и весны в Беларуси комаров сейчас больше, чем в прошлом году. Об этом TUT.BY рассказала заместитель гендиректора по научной работе Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук Татьяна Волкова.



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— Климатические условия сложились очень благоприятно для выплода всей популяции комаров и мошек. Была более теплая зима и очень благоприятная весна. Если в прошлом году были заморозки, в мае — снег, то в этом году вылет первой генерации комаров пришелся на очень хорошие климатические условия, — рассказывает Татьяна Волкова.

Если бы были заморозки, то часть популяции погибла бы.

— Все сложилось хорошо, поэтому такая большая численность, — сказала она.

По словам эксперта, больше всего комаров в Беларуси на Полесье, так как это обводненная территория. Ведь фазы своего развития до состояния взрослого комара (фаза яйца, личинки, куколки) насекомое проживает в воде.

Активный лет комаров начинается на юге Беларуси, так как там раньше становится теплее. В этом году в центральном регионе страны первые личинки появились 15 апреля, а первые взрослые насекомые ранних видов полетели 1−2 мая.

В целом в Беларуси 40 видов комаров, из них пять — малярийных, то есть они могут переносить малярийного плазмодия — организмы, которые вызывают малярию. В Беларуси эту болезнь ликвидировали в 1956 году, территория эпидемии как раз была на Полесье. Сегодня у нас есть комары — переносчики малярии, но нет возбудителей, то есть больных малярией людей. Некоторые виды комаров, которые обитают в нашей стране, также могут переносить ротавирусные инфекции.

Комар живет около месяца. За год меняются четыре поколения комаров. Пики их активности — в мае-июне, а затем в зависимости от температуры воздуха — в конце июля-начале августа. Но пик может приходиться и на осень. Также есть суточные пики активности: утром в 7−8 часов и вечером ближе к закату.

Кусаются только самки комаров. Самцы питаются нектаром растений.